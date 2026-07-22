Andrea Bocelli torna nella sua città natale, Lajatico, per celebrare i trent’anni di ‘Romanza’, l’album che ha segnato una svolta cruciale nella sua carriera e nella storia della musica italiana. Il Teatro del Silenzio, l’anfiteatro naturale ideato dallo stesso Bocelli e immerso tra le colline toscane, ospiterà due speciali concerti dedicati a questo importante anniversario.

Gli eventi si terranno il 23 e il 25 luglio e proporranno un repertorio che ripercorrerà i momenti più significativi della carriera del tenore, attraverso i brani che dal 1996 hanno conquistato il pubblico internazionale.

Un palco d’eccezione per un anniversario storico

Le serate vedranno la partecipazione di numerosi ospiti d’eccezione. Sul palco, insieme a Bocelli, saliranno artisti come Arisa, il mezzosoprano Andrea Lykke, il soprano Cristina Pasaroiu e il baritono Franco Vassallo. L’orchestra sarà diretta dal maestro Carlo Bernini.

In particolare, la serata del 25 luglio sarà arricchita dalla presenza del Coro ABF Voices della Fondazione Andrea Bocelli. Questo coro è formato da circa duecento bambini provenienti da diversi Paesi, inclusi territori segnati da situazioni di fragilità sociale.

Il programma musicale prevede l’esecuzione dei brani più celebri di Bocelli, tra cui le iconiche “Con te partirò”, “Time To Say Goodbye” e “Vivo per lei”.

Questi successi hanno contribuito a rendere ‘Romanza’ l’album italiano più venduto al mondo, con quasi venti milioni di copie.

Nuove pubblicazioni e tour mondiale

Per celebrare ulteriormente questo anniversario, sono previste due nuove e significative pubblicazioni. Il 25 settembre uscirà una versione celebrativa di ‘Romanza’, intitolata “Romanza (30th Anniversary)”. Questa edizione speciale conterrà i sedici brani originali dell’album, arricchiti da fotografie inedite e dalla prima pubblicazione di una versione estesa di “Con te partirò”. L’edizione deluxe includerà inoltre un doppio vinile color oro, una litografia autografata e un volume dedicato alla carriera internazionale di Bocelli.

Successivamente, il 20 novembre sarà pubblicato il cofanetto “Rarities: Collector’s Edition”.

Questa raccolta esclusiva raccoglie materiale raro e inedito, tra cui tre album mai pubblicati prima, fotografie esclusive e altri oggetti da collezione provenienti dall’archivio personale del tenore. Il Teatro del Silenzio sarà anche il luogo scelto per la presentazione mondiale di questo cofanetto, con un’esposizione speciale dedicata alla storia artistica di Bocelli.

Il successo internazionale di Bocelli

Le celebrazioni per i trent’anni di ‘Romanza’ proseguiranno con il “Romanza 30th Anniversary World Tour”. Questa tournée internazionale partirà da Seattle e toccherà alcune delle principali città del Nord America, portando la musica di Bocelli a un pubblico globale.

Con oltre novanta milioni di dischi venduti e una carriera ricca di riconoscimenti internazionali, Andrea Bocelli si conferma una delle voci italiane più apprezzate e riconosciute a livello globale. Dal Teatro del Silenzio prende così il via un nuovo capitolo della sua straordinaria storia artistica, capace di coinvolgere e emozionare generazioni di ascoltatori in tutto il mondo.