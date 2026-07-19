A trent’anni dalla sua uscita, “La gabbianella e il gatto”, capolavoro d’animazione diretto da Enzo D’Alò e ispirato al romanzo di Luis Sepúlveda, continua a incantare e a trasmettere un messaggio universale di solidarietà, rispetto della diversità e impegno sociale. Per celebrare questo importante anniversario, il film è stato sottoposto a un meticoloso restauro in 2K, curato dai laboratori specializzati Cine Lab Services di Roma. La nuova versione è stata presentata in anteprima al Giffoni Film Festival, nella sezione Elements +3, alla presenza del regista.

A partire dal 20 luglio, il lungometraggio restaurato sarà disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il regista Enzo D’Alò ha evidenziato la sorprendente attualità dei temi narrati: “La gabbianella e il gatto da trent’anni racconta di solidarietà, amicizia, inquinamento, rispetto della diversità, comprensione di chi non è come noi e quindi direi che i suoi contenuti ancora oggi sono drammaticamente attuali”. Uscito nel 1998, il film ha riscosso un notevole successo al botteghino, incassando oltre dodici miliardi di lire, equivalenti a circa 10.650.000 euro. È unanimemente riconosciuto come un classico dell’animazione italiana, capace di toccare il cuore di intere generazioni. Il recente restauro ha restituito alla pellicola una straordinaria luminosità, una ricchezza cromatica e una qualità visiva inedite, esaltando la già raffinata animazione e l’intensa colonna sonora originale di David Rhodes, arricchita dai contributi di artisti come Samuele Bersani, Ivana Spagna, Gaetano Curreri, Antonio Albanese e Leda Battisti.

Il messaggio universale e il ricordo di Sepúlveda

Durante la presentazione al Giffoni Film Festival, Enzo D’Alò ha ricordato la figura di Luis Sepúlveda, l’autore cileno del romanzo da cui il film è tratto. “Sepúlveda è stato un autore speciale”, ha affermato D’Alò, sottolineando come lo scrittore sia riuscito a veicolare le sue emozioni e il suo impegno sociale anche attraverso una storia per bambini, “è stata la sua immaginazione, la sua sensibilità e la forza universale di una storia capace di parlare a tutti”. Il regista ha condiviso la sua profonda emozione nel rivedere il film restaurato sul grande schermo: “Dopo quasi trent’anni, vedere La gabbianella e il gatto tornare a spiccare il volo è per me un’emozione profonda.

Non si tratta di sostituire il film che tanti spettatori hanno amato, ma di restituirgli tutta la sua vitalità, perché possa emozionare ancora chi lo porta nel cuore e incontrare per la prima volta nuovi bambini, nuove famiglie, nuovi sguardi”.

La trama del film segue la commovente vicenda di Fortunata, una gabbianella orfana accolta e cresciuta dal gatto Zorba – doppiato nella versione italiana da Carlo Verdone – e dai suoi amici. Attraverso questa narrazione, l’opera affronta con delicatezza temi fondamentali quali la solidarietà, l’importanza dell’ecologia e il valore dell’accettazione della diversità. Il successo popolare del film, già evidente al momento della sua uscita nelle festività natalizie del 1998, è stato riconfermato dalla partecipazione entusiasta di un pubblico eterogeneo, composto da bambini e adulti, alle recenti proiezioni del Giffoni Film Festival.

Restauro, evoluzione tecnica e nuove prospettive

Il restauro si è concentrato sulla precisione tecnica, ripristinando l’esperienza visiva e sonora originale con grande fedeltà. Gli interventi hanno messo in risalto la fluidità dell’animazione e la potenza espressiva della colonna sonora, rendendo la pellicola ancora più accessibile alle nuove generazioni. Durante l’incontro con i giovani spettatori al Giffoni Film Festival, Enzo D’Alò ha dialogato anche sulle nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale. “È sicuramente una tecnologia sorprendente e uno strumento potentissimo”, ha affermato D’Alò, “ma non dobbiamo commettere l’errore di dimenticare che la parola stessa animazione contiene in sé la parola anima”.

Il regista ha poi spiegato l’evoluzione del settore: “L’animazione cambia, si è evoluta, i disegni sono fatti su tavolette grafiche, non più su carta, ma io credo che lo spirito dell’animazione sia legato al contenuto… Questi strumenti, questi mezzi più moderni ci permettono solo, e non è poco, di sfruttare maggiormente la tecnica per raccontare nella maniera più dettagliata e migliore possibile la storia… È stato come riaprire una finestra su un mondo che conoscevamo bene, ma che oggi può respirare con una luce e una profondità inedite”.

In chiusura dell’incontro, Enzo D’Alò ha accennato alla suggestiva ipotesi di un futuro progetto d’animazione basato sul suo romanzo “Oceani di carta”, un’idea che riflette il desiderio di esplorare nuove narrazioni e territori creativi.

Il ritorno de “La gabbianella e il gatto”, grazie al restauro e alla collaborazione tra Mediaset Infinity, Cine Lab Services e il Giffoni Film Festival, riafferma il ruolo centrale di questa pellicola nell’immaginario collettivo italiano e celebra la sua capacità di continuare a emozionare e ispirare il pubblico di ogni età, consolidando il suo posto nella storia dell’animazione nazionale.