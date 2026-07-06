A Trieste, la suggestiva manifestazione BoraMata trasforma Piazza Unità d’Italia in un vibrante giardino di centinaia di girandole colorate, incessantemente mosse dal vento. L'evento, giunto alla sua undicesima edizione, si conferma un appuntamento centrale dell’estate cittadina, offrendo un’esperienza di arte pubblica e partecipazione collettiva. Fino a domani, l'installazione attira numerosi curiosi e turisti, i quali immortalano con fotografie lo spettacolo dinamico creato dalla Bora, elemento integrante dell'identità triestina che anima costantemente il cuore della città.

Un ponte di pietre tra mare e montagne: memoria e rinascita

L’edizione 2026 di BoraMata introduce una significativa novità che arricchisce il suo messaggio. Le basi delle girandole sono realizzate con ciottoli recuperati dai terreni agricoli del Friuli. Queste pietre, originatesi tra le montagne e giunte fino a valle, hanno contribuito per secoli alla costruzione di case, mura e borghi del territorio. I promotori evidenziano il forte valore simbolico di questa scelta: “Oggi queste pietre sostengono le girandole di BoraMata e, a cinquant'anni dal terremoto del 1976, rappresentano un potente legame tra il mare di Trieste e le montagne del Friuli, diventando un tangibile segno di continuità, memoria e rinascita per l'intera regione”.

Impegno solidale e un ricco programma di eventi

Oltre alla sua valenza artistica e simbolica, BoraMata 2026 si distingue per una lodevole finalità solidale. Le girandole possono essere acquistate con un’offerta libera, e l'intero ricavato sarà devoluto ad ABC Associazione Bambini Chirurgici. Questa onlus sostiene i bambini nati con malformazioni congenite e le loro famiglie, offrendo supporto prezioso durante i delicati percorsi ospedalieri. A chi effettua una donazione, è riservato anche un coupon speciale per assaggiare il "gelato BoraMata".

Il programma della manifestazione è arricchito da diverse iniziative collaterali, ospitate presso il Borarium di Opicina, un nuovo spazio parte del progetto Museo della Bora.

Qui, i visitatori possono partecipare a mostre e laboratori tematici. L'organizzazione e la promozione di BoraMata 2026 sono curate da Ies Trieste Lifestyle e Prandicom, con il fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Io Sono Fvg. Il progetto creativo è firmato dal Museo della Bora, garantendo una visione coerente e culturalmente rilevante.