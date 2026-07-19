L'ultima opera di Christopher Nolan, L'Odissea, ha debuttato con incassi record, rastrellando quasi 260 milioni di dollari (259 milioni) nei primi tre giorni. Con 120 milioni di dollari dal Nord America e 7,5 milioni di euro in Italia, il film ha già coperto il budget di produzione di 250 milioni di dollari, più 125 milioni per la promozione. Il cast: Matt Damon (Ulisse), Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron e Lupita Nyong'o. Le riprese si sono estese in sei paesi, tra cui Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia.

L'Odissea supera i precedenti successi di Nolan, come The Dark Knight Rises (198 milioni) e Oppenheimer (180 milioni, sette Oscar nel 2023).

È la terza migliore apertura del 2026, dopo Toy Story 5 (159 milioni) e The Super Mario Galaxy Movie (131 milioni). Ha stabilito il miglior debutto dell'anno per un R-rated e il record assoluto per un R-rated Universal all'esordio. È anche il miglior risultato dell'anno per un live-action e un primato per Matt Damon nel ruolo del protagonista.

Trionfo al botteghino e la pausa di Nolan

Il successo de L'Odissea distanzia la concorrenza, incassando circa 30 milioni di dollari in più rispetto a Michael, il biopic su Michael Jackson. Negli USA, ha superato il live-action Disney Moana, secondo classificato. Nonostante il trionfo, il regista Christopher Nolan ha annunciato una pausa. Ha dichiarato che “passeranno almeno tre anni prima di tornare dietro la macchina da presa”, per aver “raggiunto il limite della mia resistenza” e ritenendo l'impresa “giustamente difficile”.

Accoglienza e prospettive future

Realizzato in Imax 70 mm per il viaggio di Ulisse, L'Odissea ha richiesto notevole impegno. L'investimento Universal si è rivelato vincente. Con 95% di critica, 97% di pubblico e un voto A su CinemaScore, l'accoglienza è stata eccezionale, in linea con i suoi capolavori. Questi risultati lo proiettano verso il miliardo di dollari, consolidandolo come uno dei maggiori successi del 2026.