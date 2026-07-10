L'imprenditore Marco Tronchetti Provera ha presentato il suo nuovo libro, “Il coraggio di decidere”, in occasione della venticinquesima edizione del festival “Il Libro Possibile”, tenutosi a Polignano a Mare. L'incontro, avvenuto il 10 luglio 2026, ha offerto un'importante piattaforma di dibattito su temi sociali ed economici, ponendo in particolare risalto il fenomeno dell'immigrazione. Tronchetti Provera ha affermato con chiarezza che “l'immigrazione può essere uno strumento di crescita per il Paese”, evidenziando la necessità di affrontare tale fenomeno con apertura mentale e senza pregiudizi.

L'evento ha richiamato un vasto pubblico, dimostrando l'interesse per le personalità di spicco del panorama culturale e imprenditoriale.

Durante la presentazione, Tronchetti Provera ha approfondito i concetti espressi nel suo volume, ribadendo l'urgenza di “affrontare le grandi sfide senza paure, con il rispetto delle regole ma anche con umanità e razionalità”. L'autore ha sottolineato come lo sviluppo economico e sociale dell'Italia sia intrinsecamente legato alla capacità di integrarsi con nuove realtà e di valorizzare le diversità. La discussione ha toccato anche temi di stretta attualità, quali la necessità di superare le divisioni e di implementare politiche più inclusive, che mettano al centro la dignità di ogni individuo.

Tronchetti Provera ha concluso che “serve più coraggio nelle scelte”, intendendo il suo libro come un catalizzatore per il dibattito pubblico su queste cruciali questioni.

Il Libro Possibile: un appuntamento culturale di rilievo nazionale

Giunto alla sua venticinquesima edizione nel 2026, “Il Libro Possibile” si conferma come uno dei principali festival letterari d'Italia. La manifestazione anima le piazze del centro storico di Polignano a Mare, attirando annualmente numerosi ospiti di spicco dal mondo della cultura, della scienza e dell'economia. L'edizione corrente è stata inaugurata l'8 luglio 2026 con un suggestivo concerto-passerella. Tra i partecipanti di quest'anno, oltre a Marco Tronchetti Provera, che ha focalizzato l'attenzione sui temi dell'immigrazione e delle politiche di inclusione, direttamente connessi al suo recente lavoro, figurano numerosi autori, giornalisti e scienziati.

Il festival offre un ricco programma di dibattiti, presentazioni editoriali e confronti su argomenti di stringente attualità e di grande rilevanza sociale. La kermesse si distingue per la sua peculiare capacità di fondere arte, letteratura e una profonda riflessione sulle sfide più urgenti del nostro tempo, promuovendo un dialogo aperto e inclusivo che coinvolge attivamente partecipanti di ogni età.

Il contributo di Tronchetti Provera e l'impatto del festival

L'intervento di Marco Tronchetti Provera al festival è stato improntato all'invito a superare paure e pregiudizi, presentando l'immigrazione non come un problema, ma come un'opportunità di crescita. Ha ribadito con forza che “legalità e umanità debbano viaggiare insieme”, un messaggio che si allinea perfettamente con lo spirito della manifestazione, che da un quarto di secolo promuove il confronto di idee e la valorizzazione delle diversità culturali.

La significativa presenza di imprenditori, scrittori e intellettuali a “Il Libro Possibile” sottolinea la sua indiscussa rilevanza nel panorama culturale italiano. Grazie a questo evento, Polignano a Mare si consolida come punto di riferimento nazionale per la riflessione su questioni sociali e culturali, stimolando la circolazione delle idee e un dialogo costruttivo. La venticinquesima edizione rappresenta un momento cruciale per la rassegna che, anche grazie alla partecipazione di figure di rilievo come Tronchetti Provera, continua ad arricchire il dibattito culturale con prospettive di ampio respiro.