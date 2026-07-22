Dal 21 al 23 e dal 28 al 30 luglio 2026, Macerata ospita il Trovatore Audiotour, un'iniziativa che permette di rivivere le atmosfere gotiche e passionali de Il trovatore di Giuseppe Verdi tra i vicoli, le piazze e gli scorci storici della città. Prodotto dall’associazione di promozione sociale Astrifiammante APS, l’evento si inserisce nella programmazione Extra del Macerata Opera Festival (Mof) 2026, offrendo un'esperienza gratuita e inclusiva che accompagna il festival principale.

Il percorso prende il via dallo Sferisterio, con punto di ritrovo in Piazza Nazario Sauro, e si svolge in orario serale alle ore 21.

I partecipanti, dotati di radiocuffie wireless ad alta fedeltà, sono guidati dalla voce recitante dell’attore Michele Pirani, con drammaturgia e colonna sonora curate da Riccardo Tabilio. L’audiotour ha una durata di circa settanta minuti e la prenotazione è vivamente consigliata per assicurarsi la partecipazione.

L'esperienza urbana e la collaborazione artistica

Il Trovatore Audiotour trasforma lo spazio urbano di Macerata in un palcoscenico diffuso, permettendo al pubblico di isolarsi dai rumori cittadini e immergersi nella narrazione e nella musica verdiana. L’evento si svolge in modalità itinerante nel centro storico e si conclude in un luogo prossimo al punto di partenza. Questa performance è il secondo capitolo di una proficua collaborazione tra Riccardo Tabilio, autore della drammaturgia e sound designer, e Michele Pirani, voce narrante e direttore artistico del progetto, iniziata nel 2025 con il successo del Rigoletto Audiotour.

Obiettivi e impatto sociale del progetto

Il progetto si distingue per l’adozione di una drammaturgia originale e site-specific che conduce gli spettatori nel cuore di un’opera verdiana intensa e tormentata, caratterizzata da atmosfere di guerra e conflitto tra personaggi e fazioni. L’iniziativa mira a ridare vita a una Spagna gotica e fiammeggiante, invitando il pubblico a ricomporre i frammenti di una storia drammatica attraverso ricordi, racconti contraddittori e verità di parte. Rientra nell’ambito di InOpera – Inclusività attraverso l’opera lirica, un’iniziativa che promuove la partecipazione e il coinvolgimento sociale tramite il teatro musicale, godendo del patrocinio dell’Associazione Arena Sferisterio e dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Città di Macerata.

L'obiettivo è rendere l'opera lirica accessibile a un pubblico più vasto e valorizzare il patrimonio culturale cittadino, offrendo un modo innovativo per scoprire la città e vivere la musica d’opera in dialogo diretto con la sua architettura urbana.