La Pinacoteca d’arte sacra e contemporanea – Museo dell’Uomo di Serrapetrona ha riaperto le sue porte il 6 luglio 2026, dopo un decennio di chiusura forzata. I danni subiti a causa del sisma del 2016 avevano reso inaccessibile l'edificio, di proprietà della Parrocchia di San Clemente e concesso in comodato al Comune. I lavori di rafforzamento e riparazione, fondamentali per la sua riattivazione, sono stati finanziati dall’Ufficio speciale ricostruzione con un contributo di oltre 174mila euro, segnando un importante passo nella ricostruzione del territorio.

La cerimonia di riapertura ha visto una significativa partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali. Il sindaco Silvia Pinzi ha definito la Pinacoteca uno “scrigno” in grado di custodire l’identità della comunità. Il museo ospita collezioni di arte sacra e contemporanea, strumenti e testimonianze delle arti e dei mestieri dell’età preindustriale, a cui si aggiunge una nuova sezione dedicata a una mostra ornitologica, ampliando così la sua proposta culturale.

Le iniziative e il rilancio culturale

In occasione della riapertura, è stata inaugurata la mostra temporanea “Quello che resta” del poeta e fotografo Emiliano Cribari, parte dell’Appennino foto festival 2026 e visitabile fino al 26 luglio.

All'evento sono intervenuti il curatore Luca Ballesi, il presidente provinciale e vicepresidente regionale di Federcaccia Nazzareno Galassi, il direttore artistico Stefano Ciocchetti, il presidente dell’Unione montana Giampiero Feliciotti, il sottosegretario regionale Silvia Luconi, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. Castelli ha sottolineato che «ricostruire significa restituire memoria, identità e appartenenza», evidenziando come la riapertura sia un tassello cruciale per la ricostruzione del Centro Italia. La cerimonia si è conclusa con la benedizione del nuovo parroco don Osman e il taglio del nastro.

La sinergia per la valorizzazione del patrimonio

L’edificio della Pinacoteca, di proprietà della Parrocchia di San Clemente e concesso in comodato al Comune di Serrapetrona, è un esempio di proficua collaborazione. La parrocchia, oltre alle sue funzioni religiose, si impegna attivamente in attività culturali e sociali, promuovendo la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale. Questa sinergia tra la parrocchia e l'amministrazione comunale ha reso possibile non solo il ripristino della struttura dopo il sisma, ma anche il rilancio delle attività museali, favorendo la partecipazione della comunità e delle istituzioni locali in un progetto di rinascita culturale.