Gli U2 hanno sorpreso i fan con l'uscita del loro nuovo singolo, intitolato "Street of Dreams", un brano che anticipa l'attesissimo nuovo album in studio della band. Questo lancio segna un significativo ritorno discografico per il gruppo irlandese, il cui ultimo lavoro risale a ben nove anni fa. Il nuovo album, il cui titolo non è stato ancora rivelato, è previsto in pubblicazione entro la fine dell'anno, alimentando l'attesa tra gli appassionati di musica a livello globale.

Il videoclip a Città del Messico: tra imprevisti e accoglienza

Il videoclip di "Street of Dreams" è stato realizzato a Città del Messico nel mese di maggio, in un contesto che ha unito l'entusiasmo dei fan a inaspettati imprevisti climatici.

Le riprese, svoltesi nei pressi della storica Plaza Santo Domingo, sono state infatti interrotte da un forte temporale. Tuoni e pioggia battente hanno causato un guasto a un generatore, mettendo a rischio il completamento del lavoro. In un gesto di straordinaria ospitalità e solidarietà, una famiglia locale ha offerto rifugio ai quattro membri della band, permettendo loro di completare le scene finali dal balcone del proprio appartamento. Nonostante il maltempo e le difficoltà tecniche, una folla numerosa di ammiratori si è radunata per assistere alle riprese, dimostrando il forte legame e l'affetto che lega il pubblico al gruppo.

Il sound inconfondibile e il 50º anniversario degli U2

Prodotto da Jacknife Lee, "Street of Dreams" offre l'inconfondibile sound degli U2, frutto della consolidata collaborazione tra i membri storici: Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr.

. Questo nuovo brano arriva in un anno particolarmente significativo per la formazione irlandese, che a settembre celebrerà il suo 50º anniversario dalla fondazione. La storia della band ebbe inizio proprio grazie a Larry Mullen Jr., che affisse un annuncio sulla bacheca della scuola Mount Temple Comprehensive di Dublino, cercando musicisti per formare un gruppo, un gesto che ha dato il via a una delle carriere più longeve e di successo nella storia della musica.

Oltre all'impegno musicale, durante la loro permanenza nella capitale messicana, gli U2 hanno anche partecipato alla finale del torneo della Street Child World Cup 2026, un evento di grande rilevanza sociale tenutosi al Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Questa partecipazione sottolinea l'attenzione e il continuo impegno della band verso iniziative sociali di portata globale. Il singolo "Street of Dreams" è già disponibile in formato digitale e su tutte le principali piattaforme di streaming, permettendo ai fan di ascoltare immediatamente il nuovo lavoro.