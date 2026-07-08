L'Udinese ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo di Unai Gomez, un centrocampista spagnolo di grande prospettiva proveniente dall'Athletic Bilbao. Il giovane talento, nato a Bermeo nei Paesi Baschi, ha siglato un contratto a lungo termine con la società bianconera, che lo legherà al club friulano fino al 30 giugno 2031. Questa operazione rappresenta un investimento significativo per la squadra, che punta con decisione su un profilo giovane ma già dotato di una notevole esperienza a livello internazionale, destinato a diventare un pilastro del centrocampo.

Il Percorso di Unai Gomez: Dalla Formazione Basca all'Arrivo in Serie A

Unai Gomez, classe 2003, ha compiuto un percorso di crescita calcistica esemplare all'interno del prestigioso settore giovanile dell'Athletic Bilbao. Dopo aver mosso i primi passi nel Bermeo FT e aver trascorso un periodo formativo nel Danok Bat, è tornato all'Athletic, dove ha scalato tutte le categorie fino a raggiungere la prima squadra. Con il club basco, il centrocampista ha collezionato un impressionante totale di 117 presenze e ha messo a segno 6 reti nel corso di tre stagioni, dimostrando le sue qualità in diverse competizioni di alto livello. La sua esperienza include partecipazioni a tornei di prestigio come la Liga spagnola, la Copa del Rey, l'Europa League e la Champions League, fornendogli un bagaglio tecnico e tattico di prim'ordine.

Il suo talento è stato riconosciuto anche a livello nazionale, con una convocazione e una presenza con la Nazionale Under 21 spagnola, a conferma del suo valore emergente nel panorama calcistico europeo.

Caratteristiche Tecniche e Dettagli dell'Accordo con l'Udinese

Gomez è universalmente riconosciuto come un centrocampista moderno e particolarmente duttile, capace di interpretare con efficacia diversi ruoli sul campo. Le sue abilità gli consentono di operare sia sulla trequarti, dove può esprimere al meglio la sua visione di gioco e la capacità di finalizzazione, sia in mediana, garantendo equilibrio e dinamismo, oltre che in posizioni più avanzate, dove può sfruttare la sua propensione offensiva.

L'accordo tra l'Udinese e l'Athletic Bilbao per il trasferimento del giocatore è a titolo definitivo, ma il club spagnolo ha sapientemente negoziato alcune clausole. Queste includono variabili economiche legate al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi da parte del giocatore, una percentuale su una sua eventuale futura rivendita e un diritto di riacquisto, a testimonianza del valore che l'Athletic attribuisce al suo ex canterano. Unai Gomez lascia l'Athletic Bilbao dopo aver contribuito attivamente alla storica vittoria della Copa del Rey nel 2024, un trionfo in cui ha avuto un ruolo significativo, entrando in campo nella finale vinta ai rigori contro il Mallorca. Con l'arrivo di questo talentuoso centrocampista, l'Udinese si assicura un elemento di notevole qualità e di grande prospettiva, con l'obiettivo di rafforzare e dare nuova linfa al proprio reparto di centrocampo per le prossime stagioni.