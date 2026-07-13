Il festival UlisseFest, ideato per esplorare il tema del viaggio attraverso incontri, dibattiti e spettacoli, ha concluso la sua nona edizione a Genova con un successo superiore alle aspettative. La manifestazione, svoltasi nel capoluogo ligure dal 10 al 12 luglio 2026, ha registrato una significativa partecipazione di visitatori e personalità di spicco del mondo della letteratura, della cultura e dell’informazione italiana. L’evento si è articolato in diverse sedi cittadine, tra cui piazza delle Feste, il Porto Antico e alcuni dei principali palazzi storici.

Nei tre giorni della rassegna, Genova si è trasformata in un vivace centro di confronto e scoperta. Il festival ha proposto una ricca serie di incontri pubblici, workshop, eventi musicali e laboratori dedicati ai bambini. Gli organizzatori hanno sottolineato come il successo ottenuto dimostri che il viaggio, inteso non solo in senso geografico ma anche culturale e umano, sia un tema di continua attualità e grande coinvolgimento. Il pubblico, attento e partecipe, ha animato i dibattiti su temi globali, l’esperienza del viaggio responsabile e le nuove prospettive del turismo.

La nona edizione: programma e ospiti

UlisseFest ha accolto oltre 150 ospiti e ha registrato circa 20.000 presenze. Il programma ha offerto appuntamenti legati sia all’attualità sia ai grandi classici del viaggio, con incontri focalizzati su destinazioni esotiche, esperienze di esplorazione e narrazioni di avventure.

Parallelamente agli eventi principali, sono stati organizzati laboratori specifici per famiglie e bambini, evidenziando l’impegno degli organizzatori nel promuovere una cultura del viaggio inclusiva e consapevole.

Un notevole riscontro ha avuto la sezione dedicata alla letteratura di viaggio, con presentazioni e dialoghi tra autori italiani e internazionali. L’attenzione al turismo sostenibile e alle dinamiche contemporanee del viaggio è stata al centro dei numerosi panel che si sono susseguiti durante i tre giorni della manifestazione.

Genova e il ruolo del Porto Antico

La scelta di Genova e, in particolare, della cornice del Porto Antico come fulcro degli eventi, si inserisce nel più ampio processo di valorizzazione culturale avviato dal capoluogo ligure negli ultimi anni.

Il Porto Antico ha ospitato, oltre al festival, diverse iniziative che ne hanno consolidato il ruolo di polo culturale cittadino. Storicamente luogo di scambi e aperture internazionali, quest’area rappresenta oggi uno degli spazi più dinamici del panorama culturale genovese, offrendo ambienti ideali per festival, mostre ed eventi aperti al grande pubblico.

La collaborazione con istituzioni e amministrazioni locali ha permesso a UlisseFest di integrarsi con successo nel calendario degli appuntamenti estivi di Genova, contribuendo a rinnovare il legame tra la città e la sua radicata tradizione del viaggio.