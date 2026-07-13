La prima edizione di UlisseFest a Genova, la Festa del Viaggio di Lonely Planet, ha riscosso un grande successo, attirando oltre 20.000 presenze dal 10 al 12 luglio 2026. L'evento ha offerto più di 150 ospiti e 70 appuntamenti in tre giorni, con tre anteprime di Paolo Giordano, Pablo Trincia e Julian Marley.

La nona edizione, dedicata all'"Elogio della Fuga", ha accolto ospiti illustri, tra cui Tony e Maureen Wheeler, Cecilia Sala, Bill de Blasio, Iaia Forte, Fabio Genovesi, Kruder & Dorfmeister, Stefano Mancuso, Gabriella Greison, Erika Fatland, Enrico Brizzi, Gloria Campaner, Moni Ovadia e Antonio Spadaro.

L'offerta musicale ha incluso i concerti di Francesco Gabbani e Negramaro, le albe sull'Isola delle Chiatte con Micah P. Hinson e Seckou Keita, e i Paesaggi Sonori di Federico Sacchi, Raffaele Costantino, Alessio Bertallot e Valerio Corzani, esplorando geografie e culture diverse.

Un successo che va oltre i confini fisici

Il festival ha coinvolto un pubblico eterogeneo, di ogni età, con risultati eccezionali anche sul fronte digitale. La copertura totale ha raggiunto 3.200.000 persone (+26,7%), con 78.400 interazioni (+325%) e oltre 7.300.000 visualizzazioni tra Facebook e Instagram. Sono stati prodotti oltre 80 contenuti video, con sette content creator.

Genova e UlisseFest: un legame speciale per il futuro

Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia, ha confermato il successo di UlisseFest a Genova, già riconosciuta da Lonely Planet come destinazione mondiale. "Il prossimo anno UlisseFest festeggerà la sua decima edizione. Ci piacerebbe celebrarla qui, a Genova, perché in questi giorni abbiamo avuto la sensazione che tra questa città e il festival sia nato qualcosa di speciale", ha dichiarato Pittro, auspicando continuità.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ribadito la "naturale vocazione all'esplorazione e all'incontro" della città, definendo UlisseFest un "riflesso naturale" della sua identità di "porto aperto sul mondo". "Il successo di questi tre giorni dimostra l'energia vibrante della nostra città, palcoscenico d'eccellenza per eventi culturali internazionali", ha affermato Salis, accogliendo con entusiasmo la proposta per la decima edizione.

L'assessora al Turismo, Tiziana Beghin, ha definito l'evento una "scommessa vinta", confermando Genova palcoscenico ideale per una proposta culturale di qualità sul viaggio.

La missione del festival: il viaggio come scoperta

UlisseFest, la Festa del Viaggio di Lonely Planet, promuove il viaggio come esperienza creativa, di scoperta e trasformazione. La nona edizione, con il suo "Elogio della Fuga", ha reso Genova un punto d’incontro per viaggiatori, scrittori, blogger, fotografi, giornalisti e artisti. La partnership con la città ligure si è rafforzata dal riconoscimento di Genova come unica destinazione italiana nella classifica Best in Travel di Lonely Planet.