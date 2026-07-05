Il concerto-evento di Ultimo, ospitato presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, si è rivelato un esempio significativo di come la musica possa trascendere il mero spettacolo, trasformandosi in un catalizzatore per l'innovazione e la collaborazione tra il mondo accademico e la società civile. Il rettore Nathan Levialdi Ghiron ha enfatizzato il valore intrinseco di questa iniziativa, che ha offerto un'opportunità concreta di ricerca, formazione e coinvolgimento diretto degli studenti, aprendo l'ateneo a nuove dinamiche sociali e culturali.

Sinergia istituzionale per un grande evento

L'organizzazione di questo appuntamento di vasta portata ha richiesto una stretta collaborazione tra l'università e numerose istituzioni. Dal Comune di Roma alla Prefettura, dalla Questura ad altri enti coinvolti nella gestione logistica e della sicurezza, la sinergia è stata fondamentale per accogliere un pubblico di oltre 250 mila persone. Il rettore ha evidenziato come questa capacità di accoglienza e l'apertura verso iniziative che coinvolgono la società e il mondo dei giovani abbiano rafforzato il ruolo dell'università come ponte essenziale tra la formazione accademica e le realtà esterne, permettendo agli studenti di assumere un ruolo proattivo nell'organizzazione e nella gestione di un evento di tale complessità.

Ricerca scientifica applicata e formazione sul campo

Un aspetto distintivo dell'evento è stata la sua dimensione scientifica. Durante il concerto, sono stati condotti due esperimenti scientifici di rilievo: uno focalizzato sulla propagazione del suono e un altro sulla misurazione del segnale delle telecomunicazioni in presenza di una densa concentrazione di pubblico. Queste attività di ricerca hanno coinvolto attivamente gli studenti di diverse facoltà, offrendo loro preziose opportunità di stage, progetti di ricerca e tesi. Sotto la guida di docenti del Dipartimento di Ingegneria Elettronica, gli studenti hanno collaborato con aziende leader del settore come Vivo Concerti e Agorà, favorendo una profonda integrazione tra produzione culturale, ricerca scientifica e innovazione tecnologica.

Questo approccio ha permesso di testare nuovi modelli organizzativi per i grandi eventi, fornendo dati e metodologie innovative.

Un modello replicabile per il futuro

Il successo di questa iniziativa ha portato il rettore Levialdi Ghiron a esprimere l'auspicio che l'esperienza possa non solo essere replicata, ma anche ampliata in futuro. L'evento si configura, infatti, come un caso di studio unico e senza precedenti, capace di avvicinare concretamente il mondo accademico a quello del lavoro. Questa collaborazione virtuosa tra università, istituzioni e imprese nel contesto dei grandi eventi apre nuove prospettive per la crescita e lo sviluppo dell'ateneo e per la formazione pratica degli studenti, consolidando un modello innovativo che unisce cultura, scienza e opportunità professionali.