AssoConcerti ha celebrato il successo straordinario dell’evento di Ultimo a Roma, definendolo un momento storico per la musica dal vivo in Italia. Il concerto, tenutosi il 4 luglio 2026 presso l’Università di Roma Tor Vergata, ha radunato 250.000 spettatori, affermandosi come uno dei più grandi raduni per un singolo artista mai realizzati in Europa. L’appuntamento, prodotto e promosso da Vivo Concerti, ha beneficiato della collaborazione del Comune di Roma, della prefettura e di numerosi enti e professionisti del settore, consolidando il ruolo dell'Italia come protagonista della musica dal vivo a livello internazionale.

Un evento simbolo per la musica live italiana

In una nota ufficiale, AssoConcerti ha espresso gratitudine all’artista Ultimo, all’associato Clemente Zard e a tutto lo staff di Vivo Concerti per aver reso possibile "una giornata di festa che rimarrà nella storia della musica, e non solo in Italia". Il presidente di AssoConcerti, Bruno Sconocchia, ha commentato: "L'evento, e mai il termine risulta appropriato come in questo caso, è stato una bellissima festa che arriva a coronamento di una stagione di concerti senza precedenti". Sconocchia ha inoltre evidenziato come l’appuntamento capitolino rappresenti "molto più di un caso isolato: è il simbolo di una stagione eccezionale per la musica dal vivo nel nostro Paese e la conferma della straordinaria forza del settore dei concerti in Italia".

I numeri e il contesto di una stagione record

I dati recentemente diffusi dalla SIAE, richiamati da AssoConcerti, indicano che l’Italia si sta affermando come uno dei principali mercati europei della musica live. Il Paese è ormai capace di ospitare le più importanti produzioni internazionali e, al contempo, di valorizzare gli artisti nazionali, i quali riescono a riempire stadi, arene e grandi spazi con numeri senza eguali. Il 2025, in particolare, ha sancito il definitivo consolidamento degli artisti italiani, protagonisti di risultati eccezionali in termini di pubblico, produzioni e qualità artistica. Il concerto di Ultimo, intitolato “La Favola Per Sempre”, ha trasformato l’area di Tor Vergata in una vera e propria città dell’intrattenimento dal vivo, stabilendo un nuovo standard per la scala delle produzioni di concerti contemporanei.

L'artista è giunto sul luogo dell’evento in elicottero, sorvolando l’intera area prima di atterrare e dare il via allo spettacolo, che si è aperto con il brano “Pianeti” mentre sui maxischermi appariva la scritta "Blessed are the last, for they shall be first".

AssoConcerti ha sottolineato come il comparto dei concerti in Italia sia oggi un settore maturo, dinamico e in continua crescita, che genera valore culturale, economico e occupazionale. Contribuisce inoltre in modo significativo all’attrattività delle città e dei territori che accolgono i grandi eventi. Sconocchia ha concluso affermando che "Il trionfo di Ultimo rappresenta così non solo il successo di uno degli artisti più amati dal pubblico italiano, ma anche l'emblema di un'intera industria italiana dei concerti che continua a crescere, innovare e rafforzare il ruolo dell'Italia come protagonista della musica dal vivo a livello internazionale".