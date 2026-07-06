AssoConcerti ha celebrato il successo straordinario dell’evento di Ultimo a Roma, definendolo il coronamento di una stagione di concerti senza precedenti per la musica dal vivo in Italia. Il presidente di AssoConcerti, Bruno Sconocchia, ha ringraziato l’artista, Clemente Zard, lo staff di Vivo Concerti e le istituzioni coinvolte per una giornata che "rimarrà nella storia della musica, e non solo in Italia".

L’evento, tenutosi il 4 luglio 2026 presso il campus dell’Università di Roma Tor Vergata, ha richiamato 250.000 spettatori, affermandosi come uno dei concerti solisti più grandi mai realizzati in Europa.

La produzione di Vivo Concerti ha trasformato l’area in una vera e propria città dell’intrattenimento dal vivo. La struttura scenica principale misurava 140 metri di larghezza e 60 metri di altezza, collegata al pubblico da una passerella a forma di infinito lunga 30 metri. Ultimo è giunto in elicottero, sorvolando il sito prima di atterrare e iniziare lo spettacolo con “Pianeti”, mentre schermi giganti mostravano la frase "Blessed are the last, for they shall be first".

Una stagione eccezionale per la musica dal vivo

Bruno Sconocchia ha sottolineato che l’appuntamento romano è "il simbolo di una stagione eccezionale per la musica dal vivo nel nostro Paese e la conferma della straordinaria forza del settore dei concerti in Italia".

Ha evidenziato come il 2025 abbia sancito il definitivo consolidamento degli artisti italiani, protagonisti di risultati straordinari. Lo spettacolo record di Ultimo, ha affermato Sconocchia, "rappresenta un’ulteriore conferma della capacità dell’industria italiana dei concerti di progettare e realizzare produzioni di livello internazionale, valorizzando la forza della musica popolare contemporanea e la qualità delle professionalità che operano nel nostro Paese".

L’organizzazione logistica è stata imponente: oltre 10.000 lavoratori, più di 500 camion, 2.500 addetti alla sicurezza, oltre 500 operatori sanitari, 2.000 bagni chimici e numerosi punti ristoro. La collaborazione multidisciplinare tra Vivo Concerti, l’Università di Roma Tor Vergata e il Comune di Roma è stata fondamentale.

L'Italia protagonista nel mercato della musica live

L'Italia si sta affermando come uno dei principali mercati europei della musica live, capace di ospitare le maggiori produzioni internazionali e valorizzare artisti nazionali che riempiono stadi e arene. Questa tendenza è supportata da dati che confermano la crescita del settore. Il successo di Ultimo, che a soli trent’anni conta già 42 concerti negli stadi e oltre due milioni di biglietti venduti, è un chiaro esempio di questa dinamicità. La sua carriera è definita da performance live da record, inclusi il Circo Massimo e 10 sold-out allo Stadio Olimpico, a cui si aggiunge ora Tor Vergata. Questo comparto maturo e in continua crescita genera valore culturale, economico e occupazionale, contribuendo all’attrattività delle città che accolgono i grandi eventi.

AssoConcerti ha espresso grande soddisfazione per questi risultati, frutto del lavoro condiviso di artisti, promoter e istituzioni dell'intera filiera dello spettacolo dal vivo. Il trionfo di Ultimo rappresenta non solo il successo di uno degli artisti più amati dal pubblico italiano, ma anche l’emblema di un’intera industria che continua a crescere, innovare e rafforzare il ruolo dell’Italia come protagonista della musica dal vivo a livello internazionale.