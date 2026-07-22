“Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata” è il film evento diretto da Giorgio Testi, distribuito da Nexo Studios dal 22 al 30 settembre 2026. La pellicola narra la notte del 4 luglio 2026, quando il concerto dei record “La favola per sempre” di Ultimo radunò 250.000 persone all’Università di Roma Tor Vergata, un primato che diede vita al Raduno degli Ultimi.

Prodotto da Ultimo Records, con Vivo Concerti e produzione esecutiva Maestro, il film permette ai fan di rivivere ogni momento del concerto, tra scorrere del tempo, emozioni crescenti, backstage esclusivi e momenti privati.

Il 22 settembre, data di inizio proiezioni, è significativa per Ultimo, coincidendo con il titolo di un suo brano noto, pubblicato nel 2020 con l'etichetta.

Il live di Tor Vergata e il fenomeno Ultimo

Il live “Ultimo 2026 – La favola per sempre” fu un evento cruciale nella carriera dell’artista, radunando 250.000 spettatori a Tor Vergata. Questo appuntamento rappresentò per Ultimo, a trent’anni, un punto di arrivo e una nuova partenza, trasformando la sua storia personale in un fenomeno collettivo. Fu la consacrazione di un artista che ha cambiato il panorama musicale italiano.

La notte del 4 luglio 2026 fu descritta come la “città di Ultimo”, dove i fan cementarono il loro legame con l’artista e la Generazione Ultimo.

Il film offre di rivivere tale esperienza anche a chi non era presente, con proiezioni nelle sale. Biglietti in prevendita dal 22 luglio 2026.

Il 22 settembre: data simbolo e informazioni

Il 22 settembre è una data simbolica per Ultimo e i suoi fan. Dal 2020, ogni anno questa ricorrenza è celebrata con dediche e raduni, a San Basilio di Roma, presso il “Parchetto di Ultimo”, punto di ritrovo dal Municipio IV. L’elenco delle sale che proietteranno il film è disponibile su ultimoalcinema.it.

Il film evento offre al pubblico l'occasione di ricantare i brani di Ultimo e condividere l'emozione di un concerto che ha segnato la storia musicale italiana recente.