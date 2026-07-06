Il concerto di Ultimo a Roma, tenutosi il 4 luglio 2026 presso il campus dell’University of Rome Tor Vergata, ha richiamato un pubblico straordinario di 250.000 persone, segnando un evento epocale per la musica dal vivo italiana. Bruno Sconocchia, presidente di AssoConcerti, ha celebrato questo successo, definendolo il coronamento di una stagione di live senza precedenti. Lo spettacolo, prodotto e promosso da Vivo Concerti, ha trasformato l’area di Tor Vergata in una vera e propria città del live entertainment, stabilendo un nuovo standard per le produzioni musicali contemporanee.

Un simbolo per la musica dal vivo italiana

AssoConcerti ha espresso il proprio ringraziamento all’artista Ultimo, al promoter Clemente Zard, allo staff di Vivo Concerti, al Comune di Roma, alla prefettura e a tutti gli enti e le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata di festa. “Una giornata di festa che rimarrà nella storia della musica, e non solo in Italia”, si legge nella comunicazione dell’associazione.

Sconocchia ha sottolineato come l’appuntamento capitolino sia molto più di un caso isolato, rappresentando invece il simbolo di una stagione eccezionale per la musica dal vivo in Italia e la conferma della straordinaria forza del settore dei concerti nel Paese.

L’evento è stato descritto come “una bellissima festa che arriva a coronamento di una stagione di concerti senza precedenti”.

L'Italia protagonista della musica live

L’Italia si sta affermando come uno dei principali mercati europei della musica live, capace di ospitare le più importanti produzioni internazionali e, allo stesso tempo, di valorizzare artisti nazionali in grado di riempire stadi, arene e grandi spazi. Il 2025 ha visto il definitivo consolidamento degli artisti italiani, protagonisti di risultati straordinari in termini di pubblico, produzioni e qualità artistica.

Lo spettacolo di Ultimo, intitolato “La Favola Per Sempre”, ha offerto momenti memorabili, come l’arrivo dell’artista in elicottero e l’accoglienza dei fan con la scritta “Blessed are the last, for they shall be first” proiettata sugli schermi.

Questo evento record conferma la capacità dell’industria italiana dei concerti di progettare e realizzare produzioni di livello internazionale, valorizzando la forza della musica popolare contemporanea e la qualità delle professionalità che operano nel Paese. Sconocchia ha concluso che “il trionfo di Ultimo rappresenta così non solo il successo di uno degli artisti più amati dal pubblico italiano, ma anche l’emblema di un’intera industria che continua a crescere, innovare e rafforzare il ruolo dell’Italia come protagonista della musica dal vivo a livello internazionale”.