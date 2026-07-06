Il cantautore romano Ultimo ha annunciato il suo tour negli stadi per il 2027, dopo il trionfo del concerto a Tor Vergata, che ha registrato un'affluenza record di 250.000 spettatori paganti lo scorso sabato 4 luglio. La notizia, diffusa sui suoi canali social, è stata accompagnata da un messaggio evocativo: «Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani mercoledì 8 luglio alle 14:00. La favola continua…». Il tour, intitolato "Ultimo Stadi 2027 – La Favola Continua", si preannuncia come un evento musicale di grande risonanza.

Le date del tour “La Favola Continua”

Il tour prevede undici appuntamenti nei principali stadi italiani. Le date annunciate sono: il 10 giugno 2027 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro; il 13 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna; il 17 giugno allo Stadio Euganeo di Padova; il 20 giugno allo Stadio San Siro di Milano; il 24 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli; il 28 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina; il 3 luglio allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria; il 6 luglio allo Stadio San Nicola di Bari; il 10 luglio alla Visarno Arena di Firenze; il 16 luglio all’Allianz Stadium di Torino e il 24 luglio all’Olbia Arena di Olbia.

Biglietti e prevendite per Ultimo Stadi 2027

L'apertura delle vendite è molto attesa. I biglietti per il tour Ultimo Stadi 2027 saranno disponibili su Ticketone a partire dalle ore 14:00 di martedì 8 luglio 2026. Nei punti vendita autorizzati, l'acquisto sarà possibile dalle ore 11:00 di domenica 12 luglio 2026. Si prevede un'enorme richiesta, data la popolarità dell'artista e il successo del live di Tor Vergata, che ha stabilito un nuovo record nella storia della musica italiana per il maggior numero di biglietti venduti in un singolo evento.

Reggio Calabria: tappa cruciale nel Sud Italia

Tra le città che ospiteranno una tappa del tour, spicca Reggio Calabria. Lo Stadio Oreste Granillo accoglierà Ultimo il 3 luglio 2027, un appuntamento di grande rilevanza per il pubblico del Sud Italia. L'inclusione di questa struttura calabrese sottolinea l'intenzione dell'artista di raggiungere i suoi fan in ogni angolo del Paese, consolidando il suo legame con un pubblico vasto e appassionato.