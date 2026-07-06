Ultimo ha ufficialmente annunciato il suo attesissimo tour negli stadi italiani per il 2027, un appuntamento che segue il trionfale successo del suo recente live a Tor Vergata, che ha visto la partecipazione di 250mila spettatori paganti lo scorso 4 luglio. L'artista ha condiviso la notizia attraverso i suoi canali social, esprimendo con entusiasmo: "Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. La favola continua…". I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire da mercoledì 8 luglio alle ore 14:00.

Le tappe del tour negli stadi 2027

Il calendario del tour negli stadi di Ultimo prevede un totale di undici imperdibili tappe che attraverseranno l'Italia. La serie di concerti prenderà il via il 10 giugno 2027 dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Seguiranno poi le esibizioni il 13 giugno allo stadio Dallara di Bologna, il 17 giugno allo stadio Euganeo di Padova, e il 20 giugno nell'iconico San Siro a Milano. Il tour proseguirà il 24 giugno allo stadio Maradona di Napoli, il 28 giugno allo stadio F. Scoglio di Messina, il 3 luglio al Granillo di Reggio Calabria e il 6 luglio al San Nicola di Bari. Le ultime tappe includeranno il 10 luglio alla Visarno Arena di Firenze, il 16 luglio all’Allianz Stadium di Torino e si concluderanno il 24 luglio all’Olbia Arena di Olbia.

Il panorama dei grandi eventi live nel 2027

Il 2027 si preannuncia come un anno particolarmente vivace per la musica dal vivo e i grandi eventi negli stadi italiani. L'annuncio del tour di Ultimo si inserisce in un contesto di grande fermento, che vede anche altre formazioni di spicco, come i Pinguini Tattici Nucleari, aver già confermato la loro presenza sui palchi dei principali stadi per la stessa estate. Questa tendenza sottolinea la crescente importanza dei tour negli stadi come appuntamenti centrali nel panorama musicale nazionale, capaci di attrarre un vastissimo pubblico e di generare numeri significativi in termini di presenze e vendite di biglietti, consolidando il legame tra artisti e fan in location di grande impatto.