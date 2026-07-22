Il concerto-evento di Ultimo, che lo scorso 4 luglio ha radunato 250.000 persone all’Università di Roma Tor Vergata, si appresta a rivivere sul grande schermo. L’epico live dei record, intitolato "Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata", si trasforma in un film evento diretto da Giorgio Testi. Questa produzione, realizzata da Ultimo Records in collaborazione con Vivo Concerti e Maestro, sarà distribuita da Nexo Studios e proiettata nei cinema italiani dal 22 al 30 settembre. L'iniziativa offre ai fan l'opportunità unica di rivivere la notte in cui Ultimo ha scritto una gloriosa pagina di storia della musica italiana.

La favola per sempre: un viaggio emozionale sul grande schermo

Il film si propone di raccontare ogni sfaccettatura del concerto dei record, seguendo fedelmente lo scorrere del tempo e il crescendo delle emozioni che hanno accompagnato la "favola per sempre" di Ultimo. Brano dopo brano, gli spettatori potranno rivivere ogni momento di questo live leggendario, che rappresenta la consacrazione di un artista capace di cambiare il panorama musicale italiano. Oltre alle performance sul palco, la pellicola svela backstage esclusivi e momenti privati, offrendo una prospettiva inedita su quello che verrà ricordato come "Il Raduno degli Ultimi". Questo evento non è solo un punto di arrivo, ma anche una nuova partenza per un artista che ha saputo trasformare una storia personale in un sentimento collettivo, cementando un legame indissolubile con la sua "Generazione Ultimo".

Il sogno di un ragazzo di San Basilio è diventato un luogo che la notte del 4 luglio ha accolto i 250.000 "abitanti della città di Ultimo".

Il 22 settembre: una data simbolo e il ritrovo della comunità

La scelta del 22 settembre per l’uscita del film non è casuale, ma riveste un profondo significato per l'artista e la sua comunità. Questa data è il giorno che dà il titolo a uno dei suoi brani più famosi e segna l'anniversario della nascita della sua etichetta, Ultimo Records. Ogni anno, i fan dedicano un pensiero o organizzano raduni per celebrare questa ricorrenza nel suo luogo simbolo, un'area del quartiere San Basilio ribattezzata il "Parchetto di Ultimo", punto di ritrovo fisso. Quest’anno, il festeggiamento coinciderà con l’inizio delle proiezioni del nuovo film, offrendo al "popolo di Ultimo" l’occasione di incontrarsi nuovamente nei cinema per ricantare insieme dalla prima all’ultima nota. La prevendita per l’acquisto dei biglietti è già aperta da mercoledì 22 luglio, e l’elenco delle sale è disponibile sul sito ultimoalcinema.it.