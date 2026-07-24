Una nuova stagione per la cultura si apre in Umbria, grazie al Patto Avanti. Questa iniziativa è sostenuta da risorse economiche senza precedenti e da una riorganizzazione mirata a garantire agli operatori del settore maggiore programmazione e gestione delle attività. Presentato al Teatro Morlacchi di Perugia, il Patto Avanti prevede l'avvio di una serie di bandi regionali che coinvolgeranno l'intero ecosistema culturale, dalle rievocazioni storiche alle imprese creative, dai musei ai live club.

Risorse e calendario dei bandi regionali

La Regione Umbria ha stanziato un totale di 31 milioni di euro per il triennio 2026-2028, con l'introduzione di strumenti di finanziamento sia triennali che annuali.

Il vicepresidente della Giunta e assessore Tommaso Bori ha illustrato il dettagliato calendario dei bandi, la cui pubblicazione è prevista da luglio a novembre:

Entro luglio : sarà pubblicato il bando per le imprese culturali e creative , con una dotazione di 3,8 milioni di euro .

: sarà pubblicato il bando per le , con una dotazione di . Ad agosto : seguiranno i bandi "Umbria in scena", dedicati allo spettacolo dal vivo , per un importo di 1,155 milioni di euro .

: seguiranno i bandi "Umbria in scena", dedicati allo , per un importo di . Entro fine settembre : saranno avviati gli avvisi pubblici destinati a musei, archivi, istituti e patrimonio immateriale , con un finanziamento di 5 milioni di euro assegnati per il solo anno 2026.

: saranno avviati gli avvisi pubblici destinati a , con un finanziamento di assegnati per il solo anno 2026. Nel mese di ottobre : è prevista l'introduzione di una nuova linea di contributi per librerie indipendenti, creatività, spazi dismessi, arte .

: è prevista l'introduzione di una nuova linea di contributi per . A novembre: tornerà il bando incentrato sulle accessibilità.

Obiettivi e principi della riforma culturale

Il Patto Avanti è stato descritto dai suoi promotori come una vera e propria "rivoluzione copernicana" e la "più grande riforma mai realizzata nel campo della cultura" in Umbria.

La coalizione che sostiene l'iniziativa, guidata dalla presidente Stefania Proietti e dal vicepresidente Tommaso Bori, considera la cultura uno strumento fondamentale di crescita, emancipazione ed evoluzione per la regione. Questa riforma si fonda su principi cardine quali la continuità, la libertà di accesso, la stabilità, il lavoro culturale, il ricambio generazionale, la partecipazione, la promozione delle reti, l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il Testo unico della Cultura, già approvato dalla Regione, ha avuto il compito di riordinare, semplificare e innovare le politiche culturali e di impresa creativa, affermandosi come un modello a livello nazionale e oggetto di dibattito nelle principali sedi istituzionali.

L'impegno è rivolto a creare "una regione in cui la cultura possa contare su continuità, libertà di accesso e stabilità". Il percorso partecipativo che ha preceduto questa riforma, denominato "Chiamata alle arti", ha coinvolto attivamente operatori del settore e uffici regionali, culminando nella presentazione del calendario dei bandi. Luigi Rossetti, direttore ad interim del servizio Spettacolo, eventi e imprese creative, ha evidenziato come questa iniziativa rappresenti "una offerta diversa rispetto al passato", segnando un nuovo corso per la politica culturale umbra.