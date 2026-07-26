La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e il vicepresidente con delega alla Cultura, Tommaso Bori, hanno espresso "grande orgoglio e soddisfazione" per l’ingresso del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto nella lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco. L’annuncio, dato il 26 luglio 2026 a Perugia, ha sottolineato il valore simbolico di questo riconoscimento per l’Umbria.

In una nota congiunta, Proietti e Bori hanno evidenziato come il Teatro Nuovo rappresenti "un luogo simbolo della nostra identità e della nostra storia: il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto testimone straordinario di una tradizione d’eccellenza che continua a vivere ogni giorno grazie all’impegno costante di istituzioni, amministrazioni locali e operatori culturali".

Il riconoscimento Unesco, secondo i vertici regionali, premia la visione di una Regione che investe nella cultura e nella valorizzazione del proprio patrimonio, considerandola un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo e la coesione sociale.

Il significato del riconoscimento Unesco

Il Teatro Nuovo di Spoleto è stato descritto come un esempio di eccellenza, non solo per il suo valore artistico e architettonico, ma anche come "faro comunitario" dove si intrecciano vita sociale, creatività e senso di appartenenza. Proietti e Bori hanno dichiarato che "luoghi d’eccellenza come Spoleto dimostrano che i nostri teatri non sono soltanto gioielli d’arte e architettura, ma veri e propri 'fari comunitari'".

La Regione Umbria considera la cultura un elemento chiave per l’attrattività dei territori e per la crescita della comunità.

Ringraziamenti e collaborazione istituzionale

I vertici della Regione Umbria hanno rivolto un ringraziamento a tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti nel percorso di candidatura, in particolare al Ministero della Cultura, alla Regione Marche che ha coordinato il processo, alla Regione Emilia-Romagna, ai Comuni coinvolti e agli operatori culturali. "Il risultato di oggi è la dimostrazione concreta che, quando le istituzioni sanno fare squadra e fare rete attorno a un obiettivo alto e condiviso, si possono raggiungere grandi risultati", hanno sottolineato Proietti e Bori.