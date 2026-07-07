Nella terza serata di Umbria Jazz 2026, Jon Batiste ha incantato circa duemila spettatori all’Arena Santa Giuliana di Perugia, chiudendo in grande stile il primo fine settimana del festival. La sua esibizione, unica data italiana, ha generato calorosi applausi, confermando l’artista come una delle personalità più influente della scena musicale internazionale.

Il legame tra Batiste e Umbria Jazz è profondo e consolidato. Già ospite diciassette anni fa a Umbria Jazz Winter, il musicista ha suggellato questo affetto artistico con una stretta di mano al direttore artistico Carlo Pagnotta prima di salire sul palco.

Pianista, cantante, songwriter, band leader e compositore, Batiste ha offerto uno show eclettico, mescolando jazz, blues, gospel, soul e pop, tra cover e brani originali.

Momenti di particolare emozione sono stati regalati dalle sue performance al pianoforte, senza la band. Spiccano una geniale versione blues di celebri pagine di Beethoven e un toccante omaggio a Thelonious Monk. Prima di intonare ‘Round Midnight’, Batiste si è rivolto al pubblico con parole di gratitudine: “Vi amo molto, grazie per essere qui stasera e per far parte di tutto questo. Questo momento è davvero speciale per me e per tutti noi quassù. Abbiamo tantissimi bei ricordi legati al festival e così tanti splendidi amici, e speriamo di poter contare anche su tutti voi come nuovi amici, da stasera.

La musica è qualcosa che unisce tutti quanti. Siamo davvero grati di poterla condividere in giro per il mondo”.

Il successo di Umbria Jazz 2026

Il primo weekend di Umbria Jazz 2026 si è chiuso con un bilancio estremamente positivo. Con ventimila biglietti già venduti, il festival si avvia spedito a superare il record di presenze delle edizioni precedenti. Giunta alla sua cinquantaquattresima edizione, la rassegna anima Perugia dal 3 al 12 luglio, offrendo dieci giorni di musica dal vivo con grandi nomi all’Arena Santa Giuliana e numerosi eventi gratuiti che coinvolgono l’intero centro storico.

Dal 1973, Umbria Jazz ha trasformato la città di Perugia in un punto di riferimento internazionale per gli amanti del jazz e non solo, diventando uno degli appuntamenti musicali più significativi d’Europa.

La città stessa si trasforma in uno strumento, con la musica che si diffonde dalle mura etrusche, dalle piazze e dalle vie, creando un’atmosfera unica.

Il cuore del festival: l'Arena Santa Giuliana e la città

L’Arena Santa Giuliana è il fulcro del festival, ospitando ogni anno artisti di fama mondiale. Ma l’evento va oltre il palco principale, coinvolgendo ogni angolo di Perugia. Terrazze, portoni e arcate si trasformano in palcoscenici improvvisati, dove le note di un set si fondono con quelle di un altro, attirando visitatori da ogni parte del mondo.

La storia di Umbria Jazz è costellata di nomi leggendari che hanno calcato i suoi palchi, da Miles Davis ed Ella Fitzgerald a Dizzy Gillespie e Chick Corea. Questo elenco di artisti testimonia il ruolo preminente del festival nel panorama musicale globale, consolidando la sua reputazione come uno dei luoghi dove il jazz continua a sentirsi a casa.