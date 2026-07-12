L'edizione 2026 di Umbria Jazz si è conclusa con risultati che la consacrano come "l’edizione dei record", superando ogni aspettativa in termini di incassi e presenze. Il presidente della Fondazione Umbria Jazz, Stefano Mazzoni, ha espresso grande soddisfazione, affermando: "Siamo molto contenti e un po’ ce lo aspettavamo perché il programma artistico era veramente straordinario". I dati ufficiali confermano un successo straordinario: sono stati venduti oltre 46 mila biglietti, generando un incasso complessivo superiore a tre milioni di euro.

Il trionfo dell'edizione 2026 non è stato solo numerico, ma ha brillato anche per l'eccellenza della proposta musicale.

Il cartellone ha animato le principali sedi dell'evento, dall'iconica Arena Santa Giuliana alla suggestiva Sala Podiani della Galleria Nazionale dell'Umbria, fino al prestigioso Teatro Morlacchi. Mazzoni ha rimarcato la "qualità artistica straordinaria", evidenziando come questa si sia manifestata non solo nella "contaminazione dell’arena" ma anche nei concerti jazz più intimi. Un aspetto distintivo di quest'anno è stato il grande seguito registrato dai concerti gratuiti, che hanno visto un'affluenza di pubblico nettamente superiore rispetto alle edizioni precedenti.

Una programmazione diffusa e un'atmosfera vibrante

Per undici giorni, Umbria Jazz 2026 ha trasformato Perugia in un palcoscenico a cielo aperto, con una programmazione diffusa che ha coinvolto l'intera città.

Sono stati ben 275 gli eventi proposti, di cui la metà a ingresso libero, distribuiti su quindici diversi palcoscenici. Teatri, piazze, spazi all'aperto come la terrazza del mercato coperto e i giardini Carducci, ristoranti e la Sala Podiani hanno ospitato oltre 500 artisti, creando un'atmosfera intensamente partecipata e ricca di varietà musicale. Le serate si sono spesso prolungate fino a notte fonda con le tradizionali jam session, un elemento distintivo e molto apprezzato della rassegna.

Tra gli appuntamenti più attesi e di maggiore richiamo, spicca il ritorno di Sting, che per la terza volta ha calcato il palco di Umbria Jazz, presentandosi in trio a quasi quarant'anni dalla sua memorabile prima esibizione.

La presenza di artisti di calibro internazionale come Sting, Zucchero – il cui concerto ha registrato il tutto esaurito – e Paolo Fresu al Morlacchi, ha rappresentato un fattore cruciale per il sold out dei biglietti. Per far fronte all'enorme richiesta di pubblico, l'Arena Santa Giuliana ha visto la sua capienza ampliata oltre i dodicimila posti.

Impatto economico e omaggi ai giganti del jazz

Al di là dell'indiscutibile successo artistico, Umbria Jazz 2026 ha generato un impatto significativo sull'economia di Perugia e della regione. La manifestazione ha mobilitato complessivamente circa mezzo milione di persone, tra spettatori, artisti, addetti ai lavori e turisti, con un giro d'affari stimato in ben trenta milioni di euro.

Questo dato sottolinea la capacità del festival di incidere profondamente sul tessuto economico e turistico del territorio. L'edizione è stata anche l'occasione per celebrare il centenario della nascita di due leggende immortali del jazz, Miles Davis e John Coltrane, con eventi e tributi speciali che hanno arricchito ulteriormente il già vasto programma.

L'organizzazione di Umbria Jazz, ormai un punto di riferimento tra i festival europei, ha dimostrato ancora una volta la sua efficacia, proponendo un cartellone competitivo a livello internazionale pur mantenendo una forte identità locale. I numeri record raggiunti nell'edizione 2026 confermano la straordinaria capacità di coinvolgimento del festival, sostenuta dall'entusiasmo del pubblico e da una progettazione artistica di altissimo profilo, capace di unire grandi nomi internazionali, interpreti nazionali, artisti storici ed emergenti.