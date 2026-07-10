Un importante accordo è stato formalizzato tra il Comune di Siena e Monte dei Paschi di Siena (Mps), destinando un milione di euro al rinnovo dei costumi e delle monture del Corteo storico del Palio di Siena. L'intesa, che si fonda su un derivato del 2022, è stata annunciata ufficialmente il 10 luglio 2026. Questo significativo finanziamento mira a preservare e valorizzare gli storici abiti che caratterizzano la tradizionale passeggiata storica, la quale, ogni 2 luglio e 16 agosto, precede la celebre corsa sul tufo in Piazza del Campo, un appuntamento di risonanza internazionale.

Dettagli dell'accordo e ripartizione dei fondi

La somma complessiva di un milione di euro sarà ripartita equamente per garantire un intervento capillare. Il 50% del finanziamento sarà destinato al rifacimento delle monture delle Contrade, elementi distintivi che incarnano l'identità e la storia di ciascuna delle diciassette suddivisioni cittadine. Il restante 50% sarà impiegato per il rinnovo dei costumi di proprietà del Comune di Siena. L'obiettivo primario di questa iniziativa è duplice: preservare la ricchezza storica e artistica degli abiti e valorizzare la loro funzione simbolica e culturale all'interno del Corteo e dell'intera manifestazione senese.

Il Valore Storico e Culturale del Palio di Siena

Il Corteo storico del Palio di Siena è un momento di profonda suggestione che precede tradizionalmente la corsa sul tufo di Piazza del Campo. Questa sfilata coinvolge attivamente le Contrade e il Comune, tutti adornati in sontuosi abiti storici che testimoniano secoli di tradizione. Il Palio, con le sue due edizioni annuali – il 2 luglio e il 16 agosto – rappresenta uno degli eventi più rilevanti non solo per la città di Siena, ma per l'intero patrimonio culturale italiano. La manifestazione attrae visitatori da ogni parte d'Italia e dall'estero, contribuendo in modo significativo alla valorizzazione delle tradizioni locali e al mantenimento di un forte e indissolubile legame con la storia cittadina, perpetuando un'eredità culturale unica.