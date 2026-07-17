Il cortometraggio "Un Passo alla Volta", presentato da Ferragamo, farà il suo debutto in anteprima il 9 settembre 2026. La proiezione avverrà al Teatro La Fenice di Venezia, nell’ambito dell’83ᵃ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Scritto da Martina Ferragamo e Simone Coppo, che ne ha curato anche la regia, il film è prodotto da Image Hunters. Il cast include Martina Ferragamo, Margherita Buy, Francesco Colella e Francesco Centorame.

L'opera nasce da un'idea originale di Martina Ferragamo e Simone Coppo, sviluppandosi da un interrogativo universale: come trovare la propria strada quando tutto sembra già deciso e il passato ha tracciato una direzione precisa?

Il film si addentra nel tema della ricerca personale in una società che, con i suoi ritmi frenetici, spesso impone scelte rapide e collettive. "Un Passo alla Volta" racconta il valore dell'inizio, dell'ascolto e del tempo necessario per trasformare un'eredità in una scelta personale e consapevole.

Il racconto tra realtà e dimensione onirica

Nel cuore del racconto, Martina Ferragamo interpreta una protagonista chiamata a narrare la storia della propria famiglia, tra realtà e dimensione onirica. Il cortometraggio ripercorre il legame che unì Salvatore Ferragamo al cinema di Hollywood, e la figura di Wanda Miletti Ferragamo, descritta come protagonista di una storia di continuità, visione e futuro.

Queste due figure sono elementi centrali della storia dell’eccellenza italiana.

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e la selezione Orizzonti Corti

L’83ᵃ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, diretta da Alberto Barbera, si svolgerà dal 2 al 12 settembre 2026. La selezione ufficiale include il Concorso Internazionale di Orizzonti Corti, che vedrà la partecipazione di 13 cortometraggi in anteprima mondiale e 2 cortometraggi presentati fuori concorso. Le proiezioni ufficiali della selezione Orizzonti Corti sono previste il 10 e l’11 settembre 2026. In totale, la Biennale ha ricevuto 2500 cortometraggi, di cui 205 italiani, evidenziando un notevole interesse per la categoria.