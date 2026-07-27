Quattro pagine autografe e inedite di Alan Turing, scritte poco prima della sua morte nel 1954, sono state trascritte e pubblicate da una studiosa di Cambridge. Il racconto, mai terminato e intitolato Pryce's Buoy, offre un nuovo e intimo sguardo sulla vita interiore del celebre matematico britannico, la cui esistenza fu segnata dal decisivo contributo nella decrittazione dei codici Enigma durante la Seconda Guerra Mondiale e dalla tragica condanna per omosessualità.

La scoperta di questo testo, lungo circa mille parole e caratterizzato da una calligrafia di difficile lettura, è stata opera di Sarah Dillon, anglista dell'Università di Cambridge.

Dopo aver decifrato il manoscritto, la studiosa lo ha pubblicato sulla rivista accademica The Review of English Studies. Dillon ha sottolineato come “Solo accademici molto specializzati erano finora a conoscenza del versante letterario dell’opera di Turing”. Il documento si rivela particolarmente prezioso poiché fu scritto, secondo la ricercatrice, nel periodo compreso tra la condanna del matematico nel 1952 e la sua scomparsa due anni dopo, in circostanze che ancora oggi dividono gli studiosi tra l'ipotesi del suicidio e quella dell'incidente.

Nel racconto, il protagonista Alec Pryce è descritto come un giovane inventore di fama. Dillon identifica Pryce come un alter ego dello stesso Turing.

Uscito di casa in cerca di compagnia, Alec incontra Ron Miller, un disoccupato disposto a vendersi per qualche sterlina. Turing descrive l'incontro con una frase significativa: “Ron incrociò lo sguardo di Alec e gli rivolse un sorriso forzato. Ma bastò quello”. La studiosa evidenzia come il titolo, Pryce's Buoy, contenga un gioco di parole tra il cognome del protagonista e il termine inglese “buoys” (boe), che alluderebbe a “boys” (ragazzi), suggerendo così una chiara lettura in chiave autobiografica delle inclinazioni sessuali dell'autore. Dillon ha affermato che “Alec è chiaramente un personaggio di autofiction. È l’alter ego di Turing”.

La figura di Alan Turing è oggi ampiamente riconosciuta, anche dal grande pubblico, grazie al film del 2014 The Imitation Game, in cui fu interpretato da Benedict Cumberbatch, e al suo ritratto che dal 2019 appare sulle banconote da 50 sterline.

Tuttavia, la sua vita fu segnata da una profonda ingiustizia: nel 1952, Turing fu condannato per “atti indecenti” a causa della sua omosessualità, all'epoca illegale in Gran Bretagna. Anziché la prigione, gli fu imposta la castrazione chimica e la perdita delle credenziali che gli permettevano di lavorare per il governo britannico.

Nuove prospettive sulla personalità di Alan Turing

La pubblicazione di Pryce's Buoy contribuisce a offrire una visione più umana e completa di Alan Turing, spesso associato esclusivamente ai suoi straordinari successi nel campo della matematica e della crittografia. Il racconto non solo testimonia la sua attività letteraria, precedentemente nota solo a pochi specialisti, ma fornisce anche nuovi elementi sugli ultimi anni della sua vita, segnati da persecuzioni legali e sofferenze personali.

In particolare, la studiosa Dillon ha osservato: “Pur essendo stato processato per omosessualità, non se ne vergognò mai. Era orgoglioso di essere gay”. Questa prospettiva sfida l'immagine convenzionale di uno scienziato completamente isolato dopo la condanna, suggerendo una resilienza e una fierezza personale.

Le circostanze della morte di Turing rimangono controverse: il coroner attribuì il decesso a un suicidio causato da uno “stato mentale alterato”, ma una parte del mondo accademico continua a considerare possibile una causa accidentale. Il racconto inedito arricchisce il dibattito, offrendo una chiave di lettura sulla sua capacità di mantenere relazioni affettive e sociali persino in condizioni di forte pressione psicologica e discriminazione.

L'eredità di Alan Turing tra storia e cultura contemporanea

Turing, oltre a essere riconosciuto come uno dei padri dell’informatica moderna e protagonista cruciale a Bletchley Park per le operazioni di decrittazione che influirono sull'esito della Seconda Guerra Mondiale, è divenuto negli ultimi anni un simbolo della lotta contro l’omofobia istituzionale e della valorizzazione delle diversità. La sua raffigurazione sulle banconote britanniche da 50 sterline testimonia il riconoscimento pubblico della sua importanza storica e scientifica, nonché della tragedia personale che lo colpì.

Le ricerche negli archivi di Cambridge e la pubblicazione di testi inediti come Pryce’s Buoy sono fondamentali per ricostruire una biografia più completa e sfaccettata dello scienziato.

Questi contributi ribadiscono il suo ruolo cruciale nella storia contemporanea e sottolineano la necessità di una rilettura critica delle condizioni sociali che ne determinarono l’isolamento e la tragica fine.