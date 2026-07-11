Teddy Reno, nato Ferruccio Merk Ricordi a Trieste da padre austro-ungarico e madre ebrea, ha raggiunto i cento anni. Figura centrale della musica leggera italiana, Reno ha segnato un'epoca con la sua voce inconfondibile e il suo stile elegante. La sua carriera artistica iniziò nel 1938 a Rimini, con un debutto pubblico in un concorso per dilettanti. Dopo le difficoltà della guerra, tra fughe e detenzioni a causa delle leggi razziali, Teddy Reno trovò nella musica il suo rifugio e la sua strada.

Gli esordi, il successo radiofonico e i grandi festival

Nel dopoguerra, Teddy Reno iniziò a esibirsi a Radio Trieste e, nel 1946, durante una tournée in Germania, adottò il nome d'arte che lo avrebbe reso celebre. Dal 1948, collaborando con l'Orchestra di Pippo Barzizza e partecipando a programmi radiofonici, raggiunse rapidamente la notorietà nazionale. Negli anni Cinquanta divenne uno degli interpreti più amati del genere romantico-melodico, portando al successo brani come “Addormentarmi così”, “Trieste mia, Muleta mia”, “Aggio perduto o' suonno” e “Piccolissima serenata”. La sua voce calda e il suo stile garbato conquistarono un pubblico trasversale. Al Festival di Sanremo ottenne riconoscimenti, classificandosi secondo nel 1953 e terzo nel 1954; nel 1959 vinse il Festival di Napoli.

L'imprenditoria musicale, la scoperta di talenti e il legame con Rita Pavone

Oltre a essere interprete, Teddy Reno fu anche imprenditore: fondò la Compagnia Generale del Disco (CGD), lanciando numerosi artisti, e successivamente la Galleria del Corso. Nel 1962 ideò il Festival degli Sconosciuti di Ariccia, un trampolino di lancio per giovani talenti, tra cui Rita Pavone, che in seguito sposò. La loro storia d'amore, oggetto di attenzione mediatica, li ha visti condividere una lunga vita in Svizzera, lontano dai riflettori, crescendo due figli e continuando a collaborare artisticamente. Anche in età avanzata, Teddy Reno ha continuato a cantare, pubblicando nuovi album e ricevendo riconoscimenti come il Sigillo trecentesco d’argento dal Comune di Trieste.

La sua versatilità si estese anche al cinema e alla televisione, consolidando il suo ruolo di rilievo nella cultura italiana.

L'eredità di un'icona della musica italiana

Teddy Reno è riconosciuto come uno dei grandi interpreti della canzone italiana, noto per la sua eleganza e per aver contribuito alla crescita di numerosi artisti. La sua storia personale e professionale rappresenta un esempio di resilienza e passione per la musica, con una carriera artistica che ha attraversato generazioni e lasciato un segno indelebile nel panorama musicale nazionale.