Benevento si accende al tramonto: arte, vino e musica si incontrano nel Giardino del Mago

C'è una frase che sembra scritta apposta per accompagnare le sere d'estate: quella in cui la notte assomiglia agli occhi di qualcuno e la terra sembra seguire il ritmo di un passo leggero. È proprio da questa suggestione poetica che nasce il nuovo appuntamento firmato ARCOS OPEN, il progetto ideato dalla curatrice Giuliana Ippolito che continua a portare l'arte contemporanea fuori dalle sale museali, dentro gli spazi vivi della città.

Venerdì 17 luglio, con l'arrivo della sera, il Giardino del Mago — location che sorge proprio davanti al Museo ARCOS e che fa parte a pieno titolo del circuito museale cittadino — si trasformerà in un piccolo palcoscenico a cielo aperto.

Dalle 19.30 in poi, il pubblico potrà vivere quella che si preannuncia come una serata fuori dal comune, pensata per intrecciare tre linguaggi diversi: la fotografia, l'artigianato d'eccellenza e la musica dal vivo.

Questa è la terza tappa di un percorso che il Museo ARCOS ha intrapreso ormai da tempo: uscire dai propri confini fisici per costruire relazioni nuove con il tessuto urbano e con le altre realtà culturali della provincia sannita.

Il progetto BLOOM: quando il ritratto fiorisce

Al centro della serata ci sarà BLOOM, il progetto fotografico firmato da Dario De Cristofaro, artista napoletano fondatore di STUDIO 125. Il suo lavoro racconta la rinascita e la bellezza femminile attraverso un obiettivo che rifiuta ogni artificio: uno sguardo che osserva il volto delle donne con la stessa attenzione e delicatezza che si riserverebbe a un fiore, cercando l'armonia autentica delle forme naturali, senza filtri né sovrastrutture.

Ma la vera particolarità dell'evento sarà il coinvolgimento diretto del pubblico. De Cristofaro non si limiterà a esporre le proprie opere: realizzerà infatti, sul posto, ritratti floreali dal vivo, trasformando i visitatori stessi in soggetti e protagonisti della performance. Gli scatti verranno stampati istantaneamente, regalando a ciascun partecipante un ricordo tangibile e unico della serata — un modo per rendere l'arte non più qualcosa da guardare da lontano, ma da vivere in prima persona.

Un brindisi d'eccellenza: nasce Folius

La serata sarà anche l'occasione per un debutto importante nel panorama enologico locale: la presentazione ufficiale di Folius, la nuova falanghina spumante firmata Cantina del Taburno, realtà vitivinicola che da oltre cinquant'anni rappresenta un punto di riferimento nella produzione di vini autentici e di qualità nel territorio del Sannio.

Non si tratta soltanto di una nuova etichetta: Folius nasce come un vero prodotto di alto artigianato, capace di racchiudere in sé profumi floreali e note di frutta bianca, in un equilibrio che unisce gusto, ricerca estetica e identità territoriale. Un packaging curato nei minimi dettagli accompagnerà il lancio, a testimonianza di quanto il progetto voglia raccontare, anche attraverso il design, la creatività e la storia di questa terra.

Le note dei Funky Station

A scandire il ritmo della serata, tra un calice e uno scatto fotografico, ci penserà la musica dal vivo dei Funky Station, band che porterà nel Giardino del Mago sonorità coinvolgenti e groove contagiosi. Sul palco: Luciana Luciano alla voce, Giorgio Saginario alla chitarra, Gianluca Bufis al basso e Francesco Calandriello alla batteria.

Un quartetto capace di trasformare qualsiasi spazio in una piccola pista da ballo a cielo aperto.

La visione della curatrice

A raccontare il senso più profondo di questa iniziativa è la stessa Giuliana Ippolito, esperta di arti contemporanee del Museo ARCOS dal luglio 2025: per lei, ARCOS OPEN rappresenta un modo concreto di abbattere le barriere — fisiche e mentali — che troppo spesso tengono le persone lontane dai luoghi della cultura. Il museo, nella sua idea, non deve essere un contenitore statico, ma un organismo vivo, capace di dialogare con lo spazio pubblico e di costruire comunità.

Con questa terza tappa, il percorso compie un ulteriore passo avanti: piazze, strade, giardini e natura diventano essi stessi spazi espositivi, luoghi di incontro e di condivisione.

L'obiettivo, spiega la curatrice, è che l'arte esca dai suoi recinti tradizionali per andare incontro alle persone, intrecciandosi con la vita quotidiana e trasformando la fruizione culturale in un'esperienza collettiva, partecipata e realmente aperta a tutti — proprio come suggerisce il nome del progetto.

Un appuntamento, dunque, che promette di essere molto più di una semplice esposizione: una serata pensata per essere respirata, ascoltata e — perché no — anche bevuta un sorso alla volta, in uno dei giardini più suggestivi della città di Benevento.