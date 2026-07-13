Dopo il successo di “D’amore e d’Abruzzo”, Paride Vitale presenta il suo nuovo volume, “Ancora d’amore e d’Abruzzo”. Il libro, in uscita il 4 agosto, giorno del suo compleanno, invita il lettore a scoprire angoli meno noti della regione. L'opera intreccia ricordi personali, curiosità e suggestioni, offrendo consigli per vivere il territorio abruzzese in modo autentico.

Un viaggio tra storia, natura e tradizione

Il percorso narrativo di Vitale parte dalla Marsica, descritta come aspra e autentica, e si snoda attraverso città storiche come Chieti, per poi raggiungere la costa e l’entroterra teramano, con i suoi borghi arroccati e silenziosi.

Ogni capitolo è una tappa di un viaggio ricco di sorprese, che alterna aneddoti a episodi storici e culturali. Un esempio significativo è il 1969, quando l’Europa seguì l’allunaggio dell’Apollo 11 grazie al Centro Spaziale del Fucino. A Campli, invece, si trova una scala santa che offre l’indulgenza, simile a quella di San Giovanni in Laterano, ma con meno turisti.

L'Abruzzo: tra sacro, profano e sapori locali

Nel volume emerge la doppia anima dell’Abruzzo: sacra e profana, antica e contemporanea, familiare e imprevedibile. La narrazione è arricchita da storie locali, ricorrenze, vini e ricette tradizionali, offrendo una panoramica completa della regione. Con il suo stile coinvolgente e la sottile ironia che lo contraddistingue, Paride Vitale propone itinerari emozionali e mappe sentimentali.

È un invito a percorrere le strade senza fretta, ad ascoltare storie, gustare sapori e custodire panorami.

Il libro rappresenta un invito a lasciarsi guidare e a riscoprire l’Abruzzo, una regione che, come sottolinea l’autore, "continua a stupire, pagina dopo pagina". L’uscita è confermata per il 4 agosto.