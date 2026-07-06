Serena Rossi sarà la protagonista della nuova serie televisiva Rai "La famiglia Panini", un progetto atteso e annunciato in occasione della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2024-2025. La produzione, curata da Aurora Tv, si propone di narrare l'affascinante storia della famiglia Panini, universalmente riconosciuta per aver fondato la celebre azienda di figurine. La fiction, in particolare, si concentrerà sulla figura di una donna straordinaria che ha avuto un ruolo centrale e determinante nel successo dell'impresa familiare, una personalità che, come sottolineato, "ha fatto grande l'Italia".

L'attrice Serena Rossi, già apprezzata dal grande pubblico per le sue intense interpretazioni in numerose produzioni Rai, ha manifestato un profondo entusiasmo per il ruolo che le è stato affidato. "Sono felice di poter raccontare la storia di una donna che, con la sua incrollabile determinazione e il suo indiscusso talento, ha contribuito in modo decisivo a plasmare il panorama industriale italiano", ha dichiarato l'attrice. La serie ambisce a valorizzare in modo significativo il contributo femminile nella ricca storia imprenditoriale del Paese, attraverso una narrazione avvincente della vicenda della famiglia Panini e del suo profondo impatto culturale ed economico.

L'eredità della famiglia Panini e il successo delle figurine

La Panini S.p.A., un'eccellenza italiana, fu fondata a Modena nel lontano 1961 dai fratelli Panini. L'azienda ha rapidamente conquistato fama internazionale grazie alla produzione di album e figurine collezionabili, diventando un punto di riferimento, in particolare, per quelle dedicate al calcio e ad altri sport. Nel corso degli anni, la Panini ha saputo ampliare la propria offerta, includendo con successo anche prodotti editoriali e multimediali. Ha così mantenuto una posizione di assoluto rilievo nel settore dell'intrattenimento, rivolgendosi sia ai ragazzi che agli appassionati collezionisti di ogni età.

Il ruolo cruciale della donna nella storia Panini

La nuova serie Rai si prefigge l'importante obiettivo di mettere in luce il ruolo cruciale di una figura femminile chiave all'interno della storia della famiglia Panini. La produzione intende sottolineare come il suo contributo sia stato non solo significativo, ma addirittura determinante per l'affermazione e il successo duraturo dell'azienda. L'intento principale di questa produzione è quello di offrire al pubblico una narrazione avvincente e ispiratrice, che valorizzi le storie spesso poco conosciute di donne protagoniste nel mondo dell'impresa italiana, vicende che i media tradizionali hanno talvolta trascurato.

Con "La famiglia Panini", la Rai prosegue il suo impegno nel filone delle fiction dedicate a personaggi e famiglie che hanno lasciato un segno indelebile nella storia economica e culturale dell'Italia.

La serie promette di offrire uno sguardo inedito e approfondito sulle dinamiche familiari e imprenditoriali che hanno condotto alla nascita e allo sviluppo di un marchio riconosciuto a livello mondiale, un simbolo di creatività e successo italiano.