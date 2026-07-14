Elena Pierini è la nuova direttrice del Coro del Teatro La Fenice di Venezia, un incarico di prestigio che assumerà ufficialmente a partire da settembre. La musicista fiorentina succede ad Alfonso Caiani; la sua nomina è stata presentata agli artisti dal sovrintendente Nicola Colabianchi nei giorni scorsi, segnando un importante passaggio di testimone alla guida di una delle più rinomate formazioni corali italiane.

Il ringraziamento ad Alfonso Caiani e il suo lascito

Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha rivolto un sentito ringraziamento ad Alfonso Caiani per l'eccellente lavoro svolto durante il suo mandato.

Caiani ha guidato il Coro del Teatro La Fenice in due periodi: tra il 2008 e il 2009, e dal 2021 a oggi. Sotto la sua direzione, il Coro ha consolidato e accresciuto il proprio prestigio, affrontando con straordinaria qualità repertori complessi. Tra le produzioni significative si ricordano i Carmina Burana di Carl Orff, eseguiti in Piazza San Marco nell’estate del 2022 con la direzione di Fabio Luisi, e l’Otello di Giuseppe Verdi, che ha inaugurato la Stagione 2024-2025 con la bacchetta di Myung-Whun Chung. Si aggiunge il Wozzeck di Alban Berg (2025), diretto da Markus Stenz. Alfonso Caiani proseguirà la sua carriera come direttore presso la Fondazione Petruzzelli di Bari, con un contratto quadriennale.

Il profilo e l'esperienza internazionale di Elena Pierini

Elena Pierini, originaria di Firenze, vanta una solida formazione musicale in pianoforte, percussioni e canto. Fin dagli esordi, ha collaborato con importanti direttori d’orchestra e in prestigiosi teatri italiani. Trasferitasi negli Stati Uniti, ha conseguito un Master in Direzione Corale. Ha poi sviluppato una brillante carriera internazionale come direttrice di coro, maestro collaboratore e direttrice d’orchestra in Europa e negli Stati Uniti, operando in numerose istituzioni liriche e sinfoniche. Dal 2018, è direttrice del Coro del Landestheater Linz. La sua reputazione nel panorama operistico internazionale è testimoniata dagli inviti ricevuti: nel 2024 al Teatro Lirico di Cagliari e nel 2025 all’Oper Leipzig.

Il debutto ufficiale con il Coro della Fenice

Il primo appuntamento ufficiale che vedrà Elena Pierini alla guida del Coro del Teatro La Fenice sarà la produzione di Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Questa attesa messa in scena è in programma al Teatro Malibran e prenderà il via il 18 settembre, segnando l'inizio di un nuovo capitolo per la prestigiosa formazione corale veneziana.