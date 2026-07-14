Dal 14 luglio 2026, il Colosseo riapre le sue porte in orario serale con l'iniziativa "Una Notte al Colosseo". Questa esclusiva opportunità permette ai visitatori di esplorare l'anfiteatro più famoso del mondo in un'atmosfera suggestiva e tranquilla, lontano dall'afflusso diurno. Le visite guidate serali, della durata di circa 60 minuti, sono condotte da personale specializzato e si svolgono a numero chiuso (massimo 25 persone per turno), garantendo un'esperienza intima e approfondita.

Un viaggio esclusivo tra arena e sotterranei

L'itinerario prende avvio dal fornice Nord, l'antico e maestoso ingresso riservato agli imperatori, per poi snodarsi attraverso il primo ordine del monumento.

I partecipanti avranno l'opportunità di percorrere il piano dell'arena, godendo di una vista privilegiata sulla cavea, dove un tempo sedevano gli spettatori. Qui, la narrazione si concentra sugli spettacoli che animavano l'anfiteatro, dalle spettacolari venationes (cacce) ai cruenti munera (combattimenti gladiatori).

Il percorso prosegue nei sotterranei, cuore pulsante delle macchine sceniche e delle preparazioni. Qui è allestita la nuova esposizione permanente intitolata “Spettacoli nell'Arena del Colosseo. I protagonisti”. Questa sezione offre un'immersione profonda nel mondo degli antichi giochi attraverso proiezioni olografiche, coinvolgenti video didattici, preziosi reperti originali e dettagliate ricostruzioni di armature antiche, illustrando la vita e il ruolo di coloro che animavano l'arena.

La visita prevede inoltre una significativa sosta presso il fosso Labicano, dove sarà possibile approfondire la complessa struttura dei corridoi sotterranei e delle darsene della camera di manovra orientale. I visitatori potranno osservare da vicino i montacarichi e gli ascensori, meccanismi ingegnosi che un tempo portavano in superficie animali e scenografie. Un momento suggestivo è la passeggiata lungo la nuova passerella che attraversa i corridoi perimetrali, fino a raggiungere la camera di manovra occidentale, il tutto al chiaro di luna. L'esperienza si conclude con l'uscita dai sotterranei sotto la Porta Trionfale, preceduta da una sosta davanti a un affascinante dipinto murale che raffigura Gerusalemme, testimonianza della lunga storia e dei molteplici usi del Colosseo nel corso dei secoli.

Informazioni pratiche: orari, tariffe e acquisto

Le visite serali si tengono regolarmente ogni martedì e giovedì, con orario continuato dalle 20:00 alle 23:00 e l'ultimo ingresso consentito alle 21:50. La prenotazione è obbligatoria per partecipare e i biglietti possono essere acquistati con un anticipo massimo di sette giorni rispetto alla data prescelta per la visita.

Per quanto riguarda i costi, il biglietto intero è fissato a 50 euro, comprensivo di 24 euro per il biglietto Full Experience e 26 euro per la visita guidata. È disponibile un biglietto ridotto al costo di 28 euro. I bambini di età inferiore ai sei anni hanno diritto all'accesso gratuito. Un vantaggio aggiuntivo è che il biglietto acquistato per "Una Notte al Colosseo" include l'accesso all'area archeologica del Foro Romano – Palatino e ai siti SUPER, valido per il giorno precedente, il giorno stesso e il giorno successivo alla visita serale.

Si sottolinea che tutti i biglietti sono nominativi e, una volta acquistati, non è possibile modificarne i dati.

L'iniziativa "Una Notte al Colosseo" si rivolge a un pubblico ampio, includendo singoli visitatori, gruppi organizzati, adulti e giovani interessati alla storia e all'archeologia. I biglietti sono disponibili per l'acquisto esclusivamente sul sito ufficiale del Parco archeologico del Colosseo, garantendo un canale di vendita diretto e sicuro. Questa proposta rappresenta un'occasione imperdibile per scoprire il Colosseo in una prospettiva unica, serale, e per approfondire la sua millenaria storia e la sua ricchezza archeologica attraverso un percorso strutturato e guidato da personale qualificato.