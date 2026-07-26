Il Teatro Gentile di Fabriano è stato riconosciuto Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco. L'annuncio è arrivato il 26 luglio 2026, durante la 48ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell’Unesco a Busan, Corea del Sud. Inserito nel sito seriale dei Teatri Storici delle Marche, il Teatro Gentile segna un traguardo storico. La sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo, ha accolto la notizia con "immensa emozione e profondo orgoglio", definendo la giornata "storica" per la città e la sua comunità.

L'iscrizione riguarda 'Il sistema dei teatri condominiali all’italiana del XVIII e XIX secolo nell’Italia centrale', comprendente dieci teatri, di cui otto nelle Marche: il Teatro Gentile di Fabriano, il Pergolesi di Jesi, il Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il Serpente Aureo di Offida, il Teatro dell’Aquila di Fermo, il Lauro Rossi di Macerata, il Feronia di San Severino Marche e il Bramante di Urbania.

Completano la lista il Teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria (Riminese) e il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, un patrimonio culturale di rilievo.

Il significato del riconoscimento per la comunità

La sindaca Ghergo ha ringraziato la Regione Marche per la promozione e il coordinamento della candidatura, l’assessore Maura Nataloni e gli uffici comunali. Ha evidenziato che "questo riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio, ma soprattutto una grande responsabilità". Il risultato, ha aggiunto, appartiene "all’intera comunità fabrianese, che da sempre custodisce con orgoglio la propria storia e la propria identità". L'impegno è che questo riconoscimento diventi "una concreta opportunità di sviluppo per Fabriano e per tutto il territorio", per benefici concreti sul territorio.

I teatri condominiali: un modello culturale unico

La candidatura dei teatri condominiali è stata promossa dalla Regione Marche con il supporto del Ministero della Cultura. Dei quattordici teatri marchigiani candidati, otto sono stati inclusi nella lista Unesco. Sono esclusi il Teatro Rossini di Pesaro, il Teatro della Fortuna di Fano, il Bruno Mugellini di Potenza Picena, il Teatro Persiani di Recanati, il Vaccaj di Tolentino e il Teatro Comunale di Porto San Giorgio. I teatri condominiali all’italiana, nati tra il XVIII e il XIX secolo, si distinguono per la partecipazione diretta dei cittadini, con forme di comproprietà tra enti pubblici e privati. Questo modello ha trasformato il teatro da luogo elitario a istituzione culturale al servizio della comunità, esempio unico di gestione e fruizione.