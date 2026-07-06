L'Università Aldo Moro di Bari ha inaugurato il Bari international college presso la Chengdu Normal University. L'evento del 6 luglio 2026 ha visto la partecipazione del presidente Shi Shixin e del rettore Roberto Bellotti, insignito del titolo di honorary professor per la sua eccellenza scientifica.

L'istituzione congiunta, autorizzata dal ministero dell'Istruzione cinese, mira ad attivare programmi di doppio titolo in matematica, fisica e chimica. Obiettivi: mobilità studenti e docenti, sviluppo ricerca condivisa e percorsi formativi internazionali.

Didattica e Cooperazione

I corsi del Bari international college saranno in inglese, erogati da docenti italiani e cinesi. Offriranno un'esperienza educativa multiculturale con standard accademici elevati. Bellotti ha dichiarato: “Non si tratta semplicemente di un nuovo programma formativo, ma della costruzione di una piattaforma stabile di cooperazione internazionale che consentirà ai nostri studenti e ai nostri docenti di condividere esperienze, competenze e opportunità di ricerca in un contesto sempre più globale”.

Collaborazioni Future

A margine dell'inaugurazione, la delegazione barese ha visitato i dipartimenti scientifici della Chengdu Normal University. Il rettore Bellotti ha incontrato docenti e studenti, approfondendo le prospettive di collaborazione didattica e di ricerca scientifica.

Ruolo Chengdu Normal University

La Chengdu Normal University, riconosciuta dal Ministero cinese, promuove cooperazione internazionale e programmi congiunti. Il Bari international college, approvato dal ministero, rafforza i legami accademici Italia-Cina tramite ricerca condivisa.