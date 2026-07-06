L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha inaugurato il Bari International College presso la Chengdu Normal University, in Cina, nella provincia del Sichuan. Questa istituzione accademica congiunta, autorizzata dal Ministero dell'Istruzione cinese, si focalizza sull'attivazione di programmi di doppio titolo nei settori della matematica, della fisica e della chimica.

Obiettivi e Struttura Accademica

I programmi del college mirano a favorire la mobilità di studenti e docenti, lo sviluppo di attività di ricerca condivise e percorsi a forte vocazione internazionale.

I corsi, in lingua inglese con docenti italiani e cinesi, offriranno un'esperienza educativa in un contesto multiculturale e con elevati standard accademici.

Il rettore dell'Università di Bari, Roberto Bellotti, ha spiegato che l'iniziativa è "la costruzione di una piattaforma stabile di cooperazione internazionale che consentirà ai nostri studenti e ai nostri docenti di condividere esperienze, competenze e opportunità di ricerca in un contesto sempre più globale".

Cerimonia e Prospettive di Collaborazione

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il presidente della Chengdu Normal University, Shi Shixin, e il rettore Bellotti, insignito del titolo di honorary professor per l'eccellenza della sua attività scientifica.

La delegazione barese ha poi visitato i dipartimenti scientifici, incontrando docenti e studenti per approfondire le prospettive di collaborazione didattica e di ricerca scientifica.

La partnership tra l'Università di Bari e la Chengdu Normal University mira a rafforzare la presenza accademica italiana in Cina e a promuovere l'internazionalizzazione di didattica e ricerca, incrementando la mobilità internazionale e i percorsi di doppio titolo.