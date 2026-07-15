La Libera Università di Bolzano celebra un doppio e significativo successo nel panorama accademico italiano. L'ateneo altoatesino ha infatti ottenuto per la decima volta consecutiva il primo posto nella prestigiosa classifica Censis, dedicata ai piccoli atenei non statali con un massimo di 5.000 iscritti, raggiungendo un notevole punteggio complessivo di 95,8. Questo primato si accompagna a una robusta crescita delle domande di ammissione, che nelle prime due sessioni di iscrizione del 2026 hanno toccato quota 3.514, segnando un incremento dell'11,2% rispetto all'anno precedente, pari a 354 candidature in più.

Crescita delle Candidature e Attrattiva Internazionale

L'incremento delle candidature registrato dall'università di Bolzano si distingue come un trend in controtendenza rispetto alla sostanziale stabilità delle immatricolazioni osservata a livello nazionale. A catalizzare questa espansione è in particolare l'interesse internazionale. Le domande provenienti dai paesi dell'Unione Europea hanno mostrato un aumento del 9,9%, mentre quelle da studenti provenienti da nazioni extra-Ue hanno registrato un balzo ancora più significativo, pari al 16,4%. Questo dato sottolinea la crescente attrattiva e il profilo cosmopolita dell'ateneo, rafforzandone la posizione nel contesto globale dell'istruzione superiore.

Eccellenze Dipartimentali e Riconoscimenti Censis

Analizzando le performance interne, la Facoltà di Ingegneria emerge con un ruolo di primo piano, contribuendo per oltre il 40% all'incremento totale delle iscrizioni. Questa facoltà ha registrato un notevole progresso del 20,9%, con una crescita particolarmente marcata nella componente estera. Anche altri dipartimenti hanno mostrato risultati eccellenti: la Facoltà di Design e Arti ha segnato un aumento del 17,4% nelle candidature, e quella di Scienze della Formazione ha visto un incremento del 17,1%. La Facoltà di Economia, pur con una crescita del 5%, si conferma l'area con il maggior numero assoluto di candidati, totalizzando 1.112 domande e mantenendo la sua posizione di riferimento.

Il primato nella classifica Censis, che vede la Libera Università di Bolzano superare istituzioni di rilievo come il Campus Bio-Medico di Roma (92,4 punti) e la Liuc di Castellanza (90,6 punti), è solidamente supportato da specifici punti di forza. L'ateneo ha ottenuto il punteggio massimo, 110 su 110, per la qualità dei suoi servizi e delle sue strutture, un fattore determinante per l'esperienza studentesca. A ciò si aggiunge un prestigioso secondo posto a livello nazionale per l'internazionalizzazione, consolidando ulteriormente la sua reputazione come polo accademico di eccellenza e apertura globale nel panorama universitario italiano.