I Pooh hanno celebrato i loro sessant'anni di carriera con un memorabile concerto tenutosi ieri sera a Villa Manin di Codroipo, in provincia di Udine. L'evento, unica tappa friulana del tour estivo 'Pooh 60 – La nostra storia – Estate', ha richiamato ben cinquemila spettatori, giunti da ogni angolo della regione e anche oltre, sfidando la pioggia caduta poco prima dell'inizio dello spettacolo.

Sul palco, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli hanno incantato il pubblico ripercorrendo l'intera storia musicale della band. La scaletta ha incluso una lunga carrellata di successi intramontabili che hanno scandito la loro straordinaria carriera: da "Piccola Katy" a "Uomini soli", passando per "Pensiero", "Tanta voglia di lei", "Chi fermerà la musica", "Il cielo è blu", "Parsifal" e "Noi due nel mondo".

Attraverso i racconti e le immagini proiettate, i membri del gruppo hanno condiviso ricordi di una vita trascorsa insieme, un'unione artistica e di amicizia nata nel 1966, che ha generato innumerevoli hit e oltre 100 milioni di dischi venduti.

Servizi e Logistica per il Pubblico

L'organizzazione del concerto dei Pooh è stata curata da Zenit srl, in sinergia con importanti enti regionali: l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (Erpac), la Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, PromoTurismoFvg e la Città di Codroipo. Per garantire un afflusso agevole e minimizzare il traffico privato nelle zone adiacenti a Villa Manin, è stato implementato un servizio navetta straordinario.

Questo collegamento, attivo tra Codroipo e la villa dalle 17:00 a mezzanotte con corse ogni venti minuti, ha permesso di connettere i principali parcheggi cittadini direttamente con l'area dell'evento, ottimizzando la gestione della viabilità e l'accesso per i migliaia di spettatori.

La Gestione della Mobilità a Villa Manin

Villa Manin di Passariano, riconosciuta come uno dei principali poli culturali del Friuli Venezia Giulia, è una sede consolidata per grandi eventi musicali. Per l'occasione, l'organizzazione ha predisposto un percorso dedicato per le navette, con fermate strategiche nei principali parcheggi di Codroipo, al fine di assicurare un afflusso ordinato e sicuro. Questa iniziativa, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Comune di Codroipo, Erpac e Tpl Fvg Scarl, è stata cruciale per la gestione efficace dei flussi di spettatori.

Particolare attenzione è stata rivolta alla fascia oraria di maggiore afflusso, tra le 18:30 e le 19:00, considerando l'inizio del concerto fissato per le 21:00, garantendo così un accesso fluido e organizzato all'area dell'evento.