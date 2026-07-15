L'Università di Camerino (Unicam) si conferma ai vertici del sistema universitario italiano. Per il ventitreesimo anno consecutivo, l'ateneo marchigiano è primo tra i piccoli atenei (fino a 10.000 iscritti) nella classifica Censis 2026. L'annuncio del 14 luglio 2026 ha evidenziato un punteggio complessivo di 95,3 per Unicam, che per il sesto anno di fila si colloca anche al primo posto assoluto tra tutti gli atenei statali del Paese.

Il rettore Graziano Leoni ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come “ventitré anni consecutivi al primo posto non sono un traguardo che si raggiunge con un singolo investimento o con una singola stagione”.

Ha rimarcato che i dati Censis “confermano che Unicam è una scelta consapevole per chi cerca qualità, attenzione e opportunità concrete”. Il successo deriva da eccellenti valutazioni in: comunicazione e servizi digitali (104), servizi (98), internazionalizzazione (98), strutture (96), occupabilità (90) e borse di studio (86). Unicam si distingue in quattro delle sei aree Censis, con un vantaggio di otto punti sul secondo classificato. Ottima la valutazione della comunicazione digitale, basata su 79 indicatori (sito web, servizi online, canali social).

La Classifica Censis: Criteri e Metodologia

La classifica Censis delle università italiane, pubblicata il 14 luglio 2026, è un riferimento annuale per l'orientamento degli studenti.

Valuta atenei statali e non statali, divisi per dimensioni, considerando oltre 960 variabili. Tra queste: strutture, servizi, borse di studio, internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, e occupabilità. Include anche ranking specifici per la didattica (lauree triennali, ciclo unico, magistrali biennali), basati su progressione di carriera e rapporti internazionali.

Andamento delle Immatricolazioni e Profilo Studenti

Le immatricolazioni negli atenei tradizionali italiani hanno registrato una crescita significativa negli ultimi dieci anni (+19,8%). I dati provvisori per l'anno accademico 2025-2026 indicano un ulteriore incremento (+0,9%), con gli atenei del Centro Italia che mostrano la crescita maggiore (+2,3%).

Il profilo degli immatricolati vede i diplomati liceali ancora in maggioranza (57,9%), ma con una quota crescente di studenti da istituti professionali e internazionali. Questi dati, integrati dalla classifica Censis, offrono un quadro completo per supportare le scelte formative.