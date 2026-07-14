L'Università di Messina ha registrato un notevole e significativo avanzamento nella recente classifica Censis delle Università Italiane, che valuta annualmente le performance degli atenei nazionali. L'istituzione accademica siciliana si è posizionata con merito al dodicesimo posto nella graduatoria generale, specificamente tra i Grandi Atenei italiani. Questo risultato evidenzia un guadagno di ben tre posizioni rispetto all'edizione precedente della rilevazione. Il punteggio complessivo raggiunto dall'ateneo è di 81,5 punti, segnando un incremento positivo di 2,2 punti rispetto al dato registrato nell'anno precedente, a testimonianza di un percorso di crescita costante.

Eccellenza negli indicatori chiave e servizi innovativi

L'ateneo messinese ha dimostrato una crescita diffusa e costante, migliorando in quasi tutti gli indicatori presi in esame dalla prestigiosa classifica Censis. Il dato più rilevante e distintivo emerge con forza dall'indicatore "Comunicazione e servizi digitali", dove l'UniMe ha ottenuto un punteggio eccezionale di 107. Questo valore la rende l'università con il punteggio più alto in questa specifica categoria tra tutti i Grandi Atenei italiani, evidenziando un impegno concreto nell'innovazione e nell'interazione con la comunità studentesca. Un altro settore che ha visto un forte e apprezzabile miglioramento è quello relativo alle borse di studio, il cui indicatore è passato da 81 a 88 punti.

Questo progresso ha permesso all'ateneo di collocarsi al quarto posto tra i Grandi Atenei per questo parametro fondamentale, un chiaro segnale della sua attenzione e del suo investimento nel diritto allo studio e nel supporto agli studenti.

Il commento della rettrice e il ruolo strategico delle classifiche

La rettrice Giovanna Spatari ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per i risultati conseguiti dall'Università di Messina. "Il miglioramento in classifica è un segnale incoraggiante, che riflette il lavoro svolto negli ultimi anni su più fronti, in particolare sulla comunicazione istituzionale e sui servizi digitali rivolti a studentesse e studenti", ha dichiarato. Ha inoltre ribadito con convinzione la visione futura dell'ateneo: "Sono risultati che ci indicano la direzione giusta e che ci spingono a continuare a investire nella qualità dei servizi e nell'attenzione al diritto allo studio, pilastri fondamentali della nostra missione".

Le classifiche delle università italiane, come quella elaborata annualmente dal Censis, rappresentano uno strumento di valutazione di cruciale importanza. Esse analizzano e valutano gli atenei secondo diversi parametri oggettivi, tra cui i progressi nei servizi offerti, l'efficacia della comunicazione istituzionale, il grado di internazionalizzazione e la disponibilità di borse di studio. Questi ranking fungono da importante e affidabile riferimento per studenti e famiglie nella delicata e strategica fase della scelta universitaria, fornendo una panoramica chiara, comparativa e trasparente delle performance degli atenei a livello nazionale e contribuendo a orientare le decisioni future.