L'Università del Molise ha ufficialmente aperto le iscrizioni al 'Semestre aperto', un innovativo percorso che garantisce l'accesso diretto ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2026-2027. Questa iniziativa, avviata il 21 luglio 2026, rappresenta una novità significativa per gli aspiranti medici, eliminando la necessità di sostenere il tradizionale test d’ingresso.

Il 'Semestre aperto' si distingue per la sua natura inclusiva: l'iscrizione è completamente libera e non prevede alcuna prova selettiva iniziale.

Gli studenti che aderiranno a questa opportunità avranno la possibilità di frequentare in presenza tre insegnamenti fondamentali, pilastri della formazione medica: Chimica e propedeutica Biochimica, Fisica e Biologia. Il carico didattico complessivo di questi corsi ammonta a 18 crediti formativi universitari (Cfu), fornendo una solida base di conoscenze scientifiche.

Al termine di questo semestre propedeutico, gli studenti saranno chiamati a sostenere gli esami relativi agli insegnamenti frequentati. I risultati ottenuti in queste prove saranno determinanti per la formazione di una graduatoria nazionale di merito. È proprio questa classifica che regolerà l'accesso al secondo semestre del prestigioso corso di laurea in Medicina e Chirurgia, offrendo un percorso basato sulle reali capacità e sull'impegno dimostrato durante il periodo iniziale di studio.

Come iscriversi al Semestre Aperto Unimol

Le procedure per la presentazione delle domande di partecipazione al 'Semestre aperto' sono interamente digitali e devono essere completate attraverso il portale Universitaly. È fondamentale rispettare la scadenza fissata: le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18 di lunedì 3 agosto 2026. Una volta conclusa la fase di compilazione online, gli studenti dovranno procedere con la conferma dell'iscrizione. Questo passaggio finale si concretizza con il pagamento della quota di partecipazione, da effettuare esclusivamente tramite il Portale dello studente dell'Università del Molise.

Il percorso formativo e l'Ateneo molisano

L'Università degli Studi del Molise, con la sua sede principale situata a Campobasso, si impegna nella formazione di futuri professionisti nel settore medico-sanitario attraverso i suoi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

Il 'Semestre aperto' si inserisce in questa visione come una modalità di accesso alternativa e innovativa, che si discosta dal tradizionale modello basato sul test d’ingresso. Questo sistema permette una valutazione più approfondita e meritocratica degli studenti, basata sulle loro performance accademiche durante il semestre iniziale.

L'ateneo mette a disposizione della comunità studentesca tutte le informazioni necessarie e le procedure dettagliate per l'iscrizione e la partecipazione al 'Semestre aperto'. Tali risorse sono facilmente consultabili sul proprio sito istituzionale e attraverso il dedicato Portale dello studente, garantendo trasparenza e supporto costante agli interessati.