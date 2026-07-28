L'Università degli Studi di Perugia apre le porte al nuovo anno accademico 2026/2027, dando il via alle immatricolazioni e alle iscrizioni a partire dal 3 agosto 2026. L'ateneo presenta un'offerta formativa ampia e articolata, con un totale di cento corsi di studio distribuiti in cinque aree scientifico-disciplinari e gestiti da quattordici dipartimenti. Nel dettaglio, sono disponibili quarantacinque corsi di laurea triennale, nove corsi di laurea magistrale a ciclo unico e quarantasei corsi di laurea magistrale, ai quali si aggiungono percorsi di formazione e opportunità post-laurea.

Tutte le informazioni sui corsi e le indicazioni per l'anno accademico sono consultabili nel Manifesto generale degli studi e nella sezione didattica del sito ufficiale.

Modalità di Accesso e Iscrizione

La maggior parte dei corsi di laurea, inclusi quelli triennali e magistrali a ciclo unico, è a accesso libero, permettendo l'immatricolazione senza necessità di superare prove selettive. Per i corsi a accesso programmato, invece, sono previste specifiche procedure e scadenze, dettagliate nei bandi disponibili. Un'importante novità per l'area medica è il sistema del semestre filtro, che interessa i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria.

Questo percorso prevede un semestre iniziale a iscrizione libera, focalizzato su insegnamenti fondamentali come chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia. Le iscrizioni per il semestre filtro devono essere completate entro le ore 18:00 del 3 agosto 2026 sul portale nazionale e, successivamente, entro le ore 23:59 del 6 agosto 2026 sul portale dell'Università degli Studi di Perugia.

Supporto Economico e Servizi Studenteschi

L'ateneo si impegna a sostenere economicamente le studentesse e gli studenti attraverso diverse agevolazioni. La no tax area garantisce l'esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie per chi presenta un ISEE universitario fino a 22.000 euro. Ulteriori riduzioni sono previste per ISEE compresi tra 22.000,01 e 30.000 euro, rientrando nella low tax area, oltre a esoneri basati sul merito, sul voto di diploma, sulla rapidità nel conseguimento della laurea triennale e su condizioni personali o familiari specifiche, inclusa la disabilità e lo status di rifugiato.

L'ADISU (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) offre l'opportunità di accedere a borse di studio regionali, servizi abitativi e ristorazione. Il sistema di supporto è completato da agevolazioni per il trasporto pubblico locale, accesso a biblioteche e spazi studio, assistenza sanitaria, counseling psicologico, orientamento in itinere e servizi di job placement.

Presenza sul Territorio e Prospettive Internazionali

L'Università degli Studi di Perugia si distingue per la sua profonda radicazione territoriale, con sedi distribuite tra Perugia, Terni, Narni, Assisi e Foligno. L'impegno per l'internazionalizzazione si traduce in quarantotto percorsi formativi congiunti con atenei stranieri, che permettono il conseguimento di doppi titoli, e in oltre venti corsi di studio offerti anche o esclusivamente in lingua inglese.

L'ateneo vanta più di duecento accordi di collaborazione internazionale e circa cinquecentotrenta accordi Erasmus+, facilitando la mobilità per studio e tirocinio. Nell'ultimo anno accademico, circa 1.040 studenti hanno beneficiato del programma Erasmus+, con 820 partenze per studio e 220 per tirocinio all'estero. L'Università è inoltre parte dell'Alleanza europea Artemis, un'iniziativa finanziata dall'Unione Europea volta a promuovere l'internazionalizzazione e la creazione delle università europee del futuro. Per supportare studenti e future matricole nelle fasi di iscrizione, sono attivi servizi di assistenza online tramite ticket e punti informativi presso il Rettorato di Perugia e il Polo scientifico e didattico di Terni, operativi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 (con sospensione dal 10 al 14 agosto). Infine, il 7 ottobre 2026 sarà organizzata una giornata di orientamento e accoglienza dedicata alle nuove matricole.