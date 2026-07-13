Il nuovo padiglione polifunzionale in costruzione all'interno della Fiera di Bologna prenderà il nome di 'Unipol Hall'. Questo è quanto stabilito dall'accordo decennale siglato tra Unipol e BolognaFiere, che conferisce al gruppo assicurativo bolognese i diritti sul nome della struttura fino al 2036. L'impianto, che si estende su una superficie di 12.000 metri quadrati e avrà una capienza modulabile fino a 12.000 spettatori, è in fase avanzata di realizzazione tra viale della Fiera e viale Aldo Moro, raggiungendo un'altezza di 25 metri.

L'inaugurazione della Unipol Hall è prevista per novembre, in concomitanza con la fiera delle macchine agricole Eima.

Successivamente, la struttura ospiterà un evento di grande risonanza internazionale: la finale di Coppa Davis, in programma tra il 24 e il 29 novembre. A seguire, il padiglione diventerà la nuova casa delle partite della Virtus basket. Il progetto architettonico, curato dallo studio Mca - Mario Cucinella Architects, è stato concepito con particolare attenzione alla sostenibilità e all'efficienza energetica. Questa nuova infrastruttura si inserisce strategicamente nella visione di BolognaFiere di integrare il quartiere fieristico con un'offerta diversificata di attività di intrattenimento culturale, sportivo ed espositivo.

L'accordo di naming e le sue implicazioni

L'intesa tra Unipol e BolognaFiere non si limita alla denominazione della struttura, ma include anche significativi diritti di immagine e hospitality.

Il marchio Unipol sarà infatti protagonista negli spazi interni ed esterni della venue, oltre che sui canali digitali e social. Questa operazione rappresenta la quarta iniziativa di naming per Unipol su una grande arena indoor italiana, consolidando la sua presenza dopo la Unipol Arena a Casalecchio di Reno, la Unipol Dome a Milano e la Unipol Forum ad Assago.

Carlo Cimbri, presidente di Unipol Assicurazioni, ha commentato: "Con questa partnership con BolognaFiere, consolidiamo un impegno che affonda le radici nella storia del Gruppo e guarda al futuro della città". Cimbri ha inoltre evidenziato come la nuova venue "contribuirà a rafforzare la capacità di Bologna di attrarre grandi eventi". Dal canto suo, Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, ha rimarcato che l'operazione "rafforza il valore strategico di questo investimento e conferma la centralità di Bologna come hub di connessioni, innovazione e attrattività".

Un polo di sviluppo per la città

Il nuovo padiglione polifunzionale, che prenderà il posto del padiglione 35, è parte integrante di un più ampio progetto di riqualificazione del quartiere fieristico bolognese. Questo ambizioso piano prevede anche la realizzazione di un nuovo albergo nell'area del Palazzo degli Affari. L'investimento per la costruzione dell'impianto, affidata alla società Strabag, ammonta a circa 70 milioni di euro da parte di BolognaFiere. La Virtus basket ha siglato un accordo ventennale per l'utilizzo della struttura, prevedendo un canone annuale stimato attorno al milione di euro. Nei primi mesi di attività, in attesa del pieno regime della nuova venue, la squadra continuerà a disputare le proprie partite al PalaDozza o, in alcune occasioni, alla Unipol Arena.

Un elemento distintivo del progetto è il rivestimento del padiglione: un tessuto traforato illuminabile che, a seconda delle esigenze degli eventi ospitati, potrà trasformare la struttura in una suggestiva "lanterna". La Unipol Hall si configura così come un'infrastruttura moderna e versatile, destinata a servire la città, le imprese e le comunità, rafforzando la posizione di Bologna come punto di riferimento per eventi sportivi, culturali e fieristici di portata nazionale e internazionale.