L'Università di Sassari ha annunciato il rinnovo delle cariche di vertice per due dei suoi principali dipartimenti, segnando una fase di consolidamento e rilancio. Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria ha eletto il Professor Vincenzo Carcangiu come direttore per il triennio 2026-2029. Contestualmente, la Professoressa Lucia Cardone è stata confermata alla guida del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (Dumas) per un altro mandato triennale.

La nuova direzione per Medicina Veterinaria

Il Professor Vincenzo Carcangiu, ordinario di Fisiologia Veterinaria e già vicedirettore del Dipartimento, entrerà ufficialmente in carica il 1° novembre 2026.

La sua elezione è avvenuta nel corso della prima votazione del 7 luglio 2026. Carcangiu è riconosciuto per il suo pluriennale impegno nella ricerca, nella didattica e nella cooperazione scientifica internazionale, competenze che ora metterà al servizio della nuova direzione.

Il suo mandato si prefigge di consolidare il ruolo scientifico e formativo del Dipartimento, rafforzandone al contempo il legame con il territorio. Il programma si fonda su una governance partecipata, volta a valorizzare le competenze interne attraverso una squadra di lavoro e deleghe operative. Tra gli obiettivi primari figurano il mantenimento e il potenziamento degli standard richiesti dall’accreditamento europeo EAEVE, il rilancio dell’Ospedale Didattico Veterinario, l'incremento della progettazione competitiva e la crescita complessiva della ricerca.

Grande attenzione sarà dedicata al rapporto con la Sardegna, con l'ambizione di posizionare il Dipartimento come interlocutore stabile e autorevole per la Regione, le istituzioni, il sistema allevatoriale, gli ordini professionali, il mondo produttivo e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. La visione proposta dal nuovo Direttore è quella di un Dipartimento aperto, capace di trasformare la ricerca scientifica in innovazione, servizi e opportunità di sviluppo per il territorio, secondo i principi dell’approccio One Health, che integra salute animale, salute umana e tutela dell’ambiente.

Il Professor Carcangiu ha dichiarato: «Il nostro obiettivo è costruire un Dipartimento sempre più forte, partecipato e proiettato verso il futuro.

Vogliamo valorizzare le competenze presenti, rafforzare il lavoro di squadra e ristabilire un rapporto ancora più stretto con il territorio, affinché il Dipartimento possa contribuire in maniera concreta allo sviluppo della Sardegna attraverso la formazione, la ricerca e il trasferimento delle conoscenze. Il raggiungimento dell’accreditamento EAEVE 2030 rappresenterà il filo conduttore di questo percorso di crescita».

La conferma di Lucia Cardone al Dumas

Alla guida del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (Dumas) è stata riconfermata la Professoressa Lucia Cardone per un ulteriore triennio. Docente ordinaria di Cinema, fotografia, radio, televisione e media digitali (PEMM‑01/B), la Professoressa Cardone ha espresso la sua visione per il futuro del Dipartimento: «Pur nella dimensione circoscritta di un Dipartimento, vorrei poter proseguire, insieme alla eccellente équipe che mi accompagna, a immaginare il Dumas come uno spazio vivacemente trasformativo».

Questi rinnovi direzionali segnano una fase strategica per l'Università di Sassari, con l'obiettivo di rafforzare il proprio ruolo di centro di eccellenza per la formazione, la ricerca scientifica e il supporto allo sviluppo sostenibile del territorio regionale.