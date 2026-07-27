L'Università di Cagliari amplia la propria offerta formativa con un nuovo corso di laurea magistrale dedicato alla Tossicologia ambientale e forense. Un percorso innovativo che punta a formare professionisti altamente qualificati in un settore con numerosi sbocchi occupazionali, dalla ricerca scientifica alle attività investigative e di tutela ambientale.

Un percorso unico nel panorama nazionale

Nel pomeriggio la Cittadella universitaria di Monserrato ospita il primo incontro dedicato al nuovo corso di laurea magistrale Taf, con la partecipazione della coordinatrice Patrizia Zavattari, docente ordinaria del Dipartimento di Scienze biomediche, dei docenti, dei vertici delle forze dell'ordine e degli enti partner.

"Promuoviamo una formazione innovativa e multidisciplinare in ambito nazionale che colma una lacuna sul territorio", sottolinea Patrizia Zavattari.

Il corso, unico nel panorama accademico nazionale per offerta formativa, struttura didattica e rete di partner, propone una preparazione multidisciplinare in ambito tossicologico, sanitario, ambientale e forense.

L'accesso è aperto sia ai laureati della triennale in Scienze tossicologiche e controllo di qualità sia a studenti provenienti da altri percorsi, tra cui biologia, farmacia, tecniche di laboratorio, botanica, geologia, genetica, chimica, ecologia, giurisprudenza, medicina del lavoro, risorse minerarie e antropologia.

Formazione e opportunità professionali

Il corso Taf sarà inaugurato il 1° ottobre con l'anno accademico 2026/2027 e nasce con l'obiettivo di colmare la carenza di specialisti nei settori tossicologico, forense e ambientale.

"La Sardegna vive situazioni complesse dopo la dismissione di siti minerari, industriali e militari. Il corso fornisce conoscenze e capacità analitiche e interpretative sui processi implicati nelle cause o negli effetti di reati, crimini e disastri ambientali. Con un focus su aspetti forensi e penali legati alla valutazione del rischio per la salute umana", spiega Patrizia Zavattari.

La docente evidenzia inoltre come la nuova laurea magistrale "affronta lo studio in una terra dalle peculiarità genetiche, ecologiche e ambientali uniche.

Una scuola e un trampolino per sbocchi professionali da svolgere ovunque nel mondo".

Una rete di partner

Il Comitato promotore del corso ha sviluppato il progetto tenendo conto anche delle esigenze del territorio.

"L'offerta didattica forma figure professionali innovative e adeguate a sfide ed esigenze tossicologiche, ambientali e forensi", afferma Patrizia Zavattari, presidente del Comitato.

Tra i partner figurano i laboratori dell'Aou e dell'Arnas Brotzu, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i reparti speciali Noe e Ris dei Carabinieri, coinvolti nell'iniziativa attraverso un accordo quadro con l'Università di Cagliari che comprende attività di didattica e ricerca.