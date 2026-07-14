L'Università Europea di Roma ha conquistato il primo posto in Italia nella valutazione ANVUR per la Ricerca in Psicologia Clinica e Dinamica, un risultato della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2020-2024 che ha classificato l'ateneo al vertice nel macrosettore disciplinare 11/PSIC-04 tra ventotto strutture universitarie. La ricerca è fondamentale per l'Università Europea di Roma: docenti e ricercatori studiano processi psicopatologici, benessere, sofferenza psichica e metodi di cura, avanzando la scienza con pubblicazioni internazionali.

Il primo posto nella VQR è un riconoscimento esterno e indipendente della qualità della ricerca 2020-2024.

La Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2020-2024

La VQR è un esercizio nazionale realizzato dall'ANVUR, su incarico del Ministero dell'Università e della Ricerca. L'edizione 2020-2024 ha coinvolto 132 istituzioni, 75.869 ricercatori e 199.816 prodotti, valutati da 19 Gruppi di Esperti (GEV) tramite peer review informata. I risultati sono stati presentati il 28 maggio 2026. I prodotti sono classificati in cinque classi di merito (A Eccezionale, B Eccellente, C Standard, D Rilevanza sufficiente, E Scarsa rilevanza) e sintetizzati in indicatori di qualità come l'indicatore R. La VQR valuta la produzione complessiva di dipartimenti e istituzioni, non i singoli ricercatori; i suoi indicatori confrontano strutture all'interno dello stesso settore disciplinare.

Il significato del risultato per l'Università Europea di Roma

Il primo posto ottenuto dall'Università Europea di Roma nel macrosettore della Psicologia Clinica e Dinamica è un traguardo significativo. Questo risultato, come evidenziato dall'ateneo, "testimonia l'elevato livello della ricerca scientifica e la qualità del contesto accademico che sostiene la formazione degli studenti nell'area della Psicologia". La VQR è uno strumento essenziale per la valutazione della ricerca universitaria italiana. I dati ufficiali sono consultabili nei rapporti pubblici dell'ANVUR. La posizione conferma l'impegno dell'Università Europea di Roma in ricerca e formazione accademica in Psicologia Clinica e Dinamica.