L'Università Politecnica delle Marche (Univpm) ha lanciato il programma Foundation Year, un percorso propedeutico annuale per studenti dal Kazakistan. L'iniziativa, presentata ad Ancona dai vertici dell'ateneo e della Fondazione Carifac, mira a facilitare l'inserimento nell'ateneo tramite lo studio della lingua e cultura italiana. Questo Foundation Year si distingue come il primo in Italia a prevedere due semestri distinti: il primo presso la Kazgasa University di Almaty, in Kazakistan, e il secondo a Fabriano, nelle Marche, con il coinvolgimento delle strutture universitarie di Ancona.

Tale formula innovativa consente un inserimento più graduale e rafforza i legami con una regione strategicamente vicina a Cina e Asia Centrale, sottolineando la vocazione internazionale dell'ateneo.

Struttura e iscrizioni

Il progetto equipara gli 11 anni di scolarizzazione kazaki ai 12 richiesti per l'accesso universitario italiano. Iscrizioni dal 15 luglio. Il primo semestre ad Almaty prevede 10 settimane e 240 ore di corso. Il secondo semestre a Fabriano prevede 15 settimane e 400 ore. Oltre 150 studenti sceglieranno tra gli indirizzi Economics, Business and Law e Area biologico-sanitaria.

La Fondazione Carifac supporta economicamente il progetto, fornendo strutture ad Almaty e Fabriano e facilitazioni per la socializzazione (palestre, trasporti, visite al territorio, aperitivo mensile).

Rosa Rita Silva ha ribadito la missione della Fondazione: "educazione, formazione e integrazione".

Fabriano: polo di accoglienza culturale

Fabriano, scelta per sicurezza e vicinanza ad Ancona, è riconosciuta Città Creativa Unesco. L'assessore Maurizio Serafini ha evidenziato che la città offrirà agli studenti "la bellezza del suo ambiente e delle sue tradizioni storiche ed imprenditoriali", promuovendo le Marche.