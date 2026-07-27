I giovani talenti dell'Alto Casertano continuano a farsi strada sotto i riflettori più prestigiosi. Il 21 luglio, i rappresentanti di UpStories — l'iniziativa dedicata agli under 25 e ideata da Fiuturamente APS — sono stati protagonisti al Giffoni Film Festival, partecipando agli appuntamenti ospitati nella Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana.

Questo importante traguardo suggella una sinergia profonda tra la rinomata kermesse cinematografica e la realtà di Caiazzo, cementata da una stima reciproca. A volere fortemente la delegazione è stato Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del festival, il quale, nel maggio scorso, aveva preso parte con grande entusiasmo alla prima edizione dell'UpStories Festival a Caiazzo, dialogando con i giovani sull'importanza della visione strategica e della cittadinanza attiva.

L'amministrazione comunale caiatina, con in testa il sindaco Stefano Giaquinto, ha subito sposato l'iniziativa insieme al direttivo di UpStories, organizzando un servizio di pullman gratuito per consentire ai ragazzi di raggiungere la Campania cinematografica e vivere un'indimenticabile giornata di crescita e confronto.

Una giornata tra cinema, musica e grandi incontri

Un'esperienza formativa indimenticabile ha scandito la giornata dei giovani delegati, impegnati in un calendario fitto di appuntamenti stimolanti incentrati sui linguaggi dell'arte e della comunicazione. Tra le attività di maggior richiamo si sono distinte la sessione di doppiaggio guidata da Alex Polidori e Gabriele Patriarca e i vivaci confronti con personalità di spicco della cultura, dello sport e dello spettacolo, tra cui Walter Veltroni, l'autore Davide Avolio, il fuoriclasse dell'atletica Mattia Furlani, l'attivista climatica Jenni Serpi e la cantautrice Francesca Michielin.

Il cuore della visita è coinciso con il faccia a faccia informale e istituzionale tra i ragazzi di UpStories e Claudio Gubitosi, culminato nel passaggio sul Photocall ufficiale della kermesse. Questo incontro ha permesso di rinsaldare l'asse culturale avviato a Caiazzo, ribadendo la centralità di affidare alle nuove generazioni la progettazione di iniziative capaci di creare un impatto concreto sul territorio.

Grande entusiasmo traspare dalle parole dei co-fondatori Giuseppe Di Sorbo ed Elisabetta Daniele, che definiscono la tappa giffonese un ulteriore tassello nel percorso di maturazione di UpStories. L'iniziativa, nata per promuovere il protagonismo giovanile tramite formazione e partecipazione, conferma la vocazione del progetto a stringere alleanze con realtà di rilievo nazionale che credono nei giovani, ampliando così il network di opportunità per il territorio.

In chiusura, il team ha rivolto un sentito ringraziamento al direttore Claudio Gubitosi e a tutto lo staff del festival per la calorosa accoglienza, oltre che al sindaco di Caiazzo Stefano Giaquinto e all'amministrazione comunale per aver messo a disposizione il trasporto gratuito che ha reso possibile la trasferta.

Cos'è UpStories

Promosso da Futuramente APS, Upstories è un progetto di aggregazione giovanile interamente ideato e gestito da ragazzi e ragazze under 25 del territorio dell'Alto Casertano. L'iniziativa ha fatto il suo debutto lo scorso maggio con un grande festival dedicato alle nuove generazioni, che ha portato nel borgo di Caiazzo personaggi di spicco provenienti da svariati mondi, dalla cultura allo sport, passando per l'imprenditoria e il mondo dei social.

Oggi il progetto è pienamente attivo nella promozione del territorio, puntando sulla creazione di momenti di confronto, crescita e condivisione per offrire nuove opportunità alle nuove generazioni e renderle protagoniste attive del cambiamento locale.