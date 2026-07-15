L’Associazione dei familiari delle vittime di Ustica ha annunciato l’organizzazione, nel 2027, di un evento per celebrare i vent’anni dell’installazione di Christian Boltanski al Museo per la Memoria di Ustica a Bologna. L’iniziativa è stata presentata da Daria Bonfietti, presidente dell’associazione, durante una serata al Parco della Zucca dedicata al quinto anniversario della morte dell’artista.

Bonfietti ha ricordato il forte legame di Boltanski con Bologna e l’associazione, sottolineando il suo ruolo nella memoria della strage di Ustica. «Christian Boltanski è stato un grande artista ma soprattutto un grande amico», ha dichiarato.

La sua prima mostra italiana fu a Villa delle Rose nel 1997; nel 2007 realizzò l’installazione attorno al relitto del DC-9, inaugurando il Museo per la Memoria di Ustica; nel 2017 l’antologica al MAMbo e in vari luoghi.

Programma per il ventennale dell'installazione

L’associazione sta già lavorando a un programma per onorare la memoria dell’artista e dell’opera, prevedendo una grande mostra e un evento di rilievo. Bonfietti ha evidenziato la collaborazione con il Centre Pompidou di Parigi e la Fondazione Boltanski, auspicando il sostegno delle istituzioni per un’iniziativa ritenuta «imprescindibile».

Il Museo per la Memoria di Ustica ospita dal 2007 l’installazione A proposito di Ustica di Boltanski.

L’opera coinvolge il visitatore in un percorso di memoria attraverso il relitto del DC-9 ed elementi artistici che evocano la tragedia e il ricordo delle vittime. L’installazione è divenuta un punto di riferimento per la memoria collettiva e per le iniziative dell’associazione dei familiari.

Boltanski a Bologna: iniziative attuali

Il rapporto tra Christian Boltanski e Bologna si è sviluppato in quasi trent’anni, dalla sua prima esposizione italiana nel 1997. La collaborazione con l’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica portò alla realizzazione dell’installazione permanente nel 2007. Nel 2017 Boltanski tornò a Bologna con la più ampia antologica mai dedicatagli in Italia, ospitata dal MAMbo e incentrata sul tema della fragilità della memoria.

In occasione di eventi commemorativi, come l'omaggio Archivio assenza, e rassegne legate alla memoria di Boltanski, il Museo per la Memoria di Ustica organizza aperture straordinarie serali e visite guidate gratuite, in collaborazione con il Dipartimento educativo MAMbo | Museo Morandi. Sono previsti momenti di solidarietà con la preparazione di Piatti della solidarietà in collaborazione con le Cucine Popolari e la Casa di Quartiere Antonio Montanari.