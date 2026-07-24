Dal 20 al 23 agosto, la località di Vada, in provincia di Livorno, ospita la sesta edizione del Vada Photo Festival. L'evento propone un ricco calendario di mostre, incontri, laboratori, presentazioni e momenti di confronto con fotografi, curatori e professionisti del settore, italiani e stranieri. Il tema scelto per questa edizione, "La nostalgia - L’estetica del ritorno", invita a riflettere sul rapporto tra memoria, identità e futuro.

Deanna Dikeman: un progetto tra memoria e cambiamento

Tra i protagonisti del festival spicca la fotografa americana Deanna Dikeman, che presenta la mostra "Leaving and Weaving".

Il progetto, sviluppato nell'arco di oltre trent'anni, racconta gli ultimi saluti davanti alla casa dei genitori, trasformando un gesto quotidiano in una riflessione universale sul tempo, sugli affetti e sull'inevitabilità del cambiamento. L'opera di Dikeman si inserisce pienamente nel tema della nostalgia proposto dal festival, offrendo uno sguardo intimo e personale sulla memoria familiare.

Progetti partecipativi e il legame con la comunità

Il programma del Vada Photo Festival dedica spazio anche ai progetti partecipativi e al rapporto tra fotografia e comunità. La fotografa Antonella Monzoni presenta "Archeologi da Ri’òvero", un progetto nato dalla collaborazione tra il Museo Civico Archeologico di Rosignano Marittimo e la RSA Bastia Passaponti di Livorno durante gli scavi archeologici di Vada.

Il collettivo TerraProject conduce un laboratorio dedicato ai bambini per avvicinarli al linguaggio della fotografia attraverso il gioco e l'osservazione, presentando il progetto "Ritratti dal Futuro" realizzato con cento alunni della scuola primaria Novaro di Vada.

Tra le mostre in programma figura anche "Torneranno le lucciole?" di Chiara Innocenti, un progetto che riflette sulla dispersione della memoria collettiva e sul valore della trasmissione intergenerazionale del sapere, restituendo centralità agli anziani come custodi di un patrimonio immateriale.

Livorno: tra Palio Marinaro e nuove espressioni artistiche

La provincia di Livorno ospita numerosi eventi culturali e fotografici. In questo contesto si inserisce la mostra "100 anni di Palio Marinaro", organizzata dal Comitato Palio Marinaro presso gli Scali Finocchietti.

L'esposizione, visitabile dal 29 luglio al 2 agosto, celebra il centesimo anniversario del primo Palio ufficiale del 1926. Attraverso fotografie e documenti storici, in parte inediti, la mostra offre uno sguardo sulle radici popolari della città e sulle sue tradizioni. L'attenzione alle nuove generazioni e alle storie del territorio si riflette anche nella presenza di otto graffiti dedicati alle otto Cantine Nautiche che partecipano al Palio, realizzati da giovani writer livornesi ed esposti davanti alla sede. La cultura hip-hop, così, è riuscita a integrarsi nel mondo remiero, creando un ponte tra tradizione e nuove espressioni artistiche.