Dal 20 al 23 agosto, la località di Vada, in provincia di Livorno, ospiterà la sesta edizione del Vada Photo Festival. L'evento si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama della fotografia, proponendo un ricco calendario di appuntamenti che includono mostre di alto profilo, incontri con esperti del settore, laboratori interattivi, presentazioni e momenti di confronto con alcuni tra i più autorevoli fotografi, curatori e professionisti, sia italiani che stranieri. Il festival si propone come un'occasione unica per esplorare le molteplici sfaccettature dell'arte fotografica e il suo impatto sulla società.

Il tema della nostalgia e la mostra di Deanna Dikeman

Il tema centrale scelto per questa edizione è “La nostalgia – L’estetica del ritorno”, un invito profondo a riflettere sul complesso rapporto tra memoria, identità personale e collettiva, e le proiezioni verso il futuro. Tra le figure di spicco del festival, spicca la presenza della rinomata fotografa statunitense Deanna Dikeman, protagonista della mostra intitolata “Leaving and Weaving”. Questo progetto fotografico, frutto di un lavoro durato oltre trent’anni, documenta gli ultimi saluti davanti alla casa dei genitori dell'artista. Un gesto apparentemente semplice e quotidiano viene così elevato a riflessione universale sul trascorrere inesorabile del tempo, sulla forza degli affetti familiari e sull’inevitabilità del cambiamento che permea ogni esistenza.

Progetti partecipativi e laboratori per la comunità

Un'ampia sezione del Vada Photo Festival è dedicata all'esplorazione dei progetti partecipativi e al profondo legame tra la fotografia e la comunità. In questo contesto, la fotografa Antonella Monzoni presenterà “Archeologi da Ri’òvero”, un'iniziativa nata dalla fruttuosa collaborazione tra il Museo civico Archeologico di Rosignano Marittimo e la Rsa Bastia Passaponti di Livorno, sviluppatasi durante gli scavi archeologici condotti a Vada. Parallelamente, il collettivo TerraProject proporrà un coinvolgente laboratorio specificamente pensato per i bambini, con l'obiettivo di avvicinarli al linguaggio visivo della fotografia attraverso il gioco e l'osservazione attenta.

Il collettivo presenterà inoltre “Ritratti dal Futuro”, un progetto significativo realizzato insieme a cento alunni della scuola primaria Novaro di Vada, che testimonia l'importanza dell'educazione all'immagine fin dalla giovane età.

Mostre e riflessioni sulla memoria collettiva

Il programma delle mostre include anche “Torneranno le lucciole?” di Chiara Innocenti. Questo progetto artistico offre una profonda meditazione sulla dispersione della memoria collettiva e sull'importanza cruciale della trasmissione intergenerazionale del sapere. L'opera di Innocenti restituisce una centralità fondamentale agli anziani, riconoscendoli come veri e propri custodi di un patrimonio immateriale di inestimabile valore, essenziale per la comprensione del passato e la costruzione del futuro.